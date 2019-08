Pamela Prati, regina d’onore alla VIII edizione di "Marche in vetrina": cattura l’attenzione e regala selfie ai fan

La VIII edizione della kermesse “Marche in vetrina“, andata in scena venerdì 2 agosto a CastelRaimondo (MC) e che ha conferito importanti premi ad aziende/enti pubblici, ha avuto la chiacchieratissima Pamela Prati tra gli ospiti d’onore della serata. La kermesse, organizzata da Vladimiro Riga e dall’amministrazione comunale di CastelRaimondo, ha premiato con prestigiosi riconoscimenti non soltanto le più significative società ed enti marchigiani, ma anche dirigenti scolastici e medici specialisti.

L’ex soubrette Pamela Prati, che ha contribuito alla storia della televisione italiana, recitando ed esibendosi per oltre dieci anni sul palco del Teatro Bagaglino, ha accettato volentieri l’invito degli organizzatori dell’evento “Marche in vetrina 2019” ed ha presenziato alla VIII edizione della storica manifestazione, in qualità di ospite d’eccezione. Tuttavia la presenza della 60enne sarda ha spiazzato parte del pubblico della serata, per via del clamoroso scandalo Prati-Caltagirone, che monopolizzato il cuore del gossip italiano nell’arco della scorsa primavera.

Sebbene l’intervento di Pamela Prati possa non esser andato a genio ad alcuni ospiti presenti all’evento, i quali hanno preso le distanze dall’ex showgirl, per altri sembra esser stata una piacevole sorpresa, particolarmente apprezzata e gradita. Sul social network Instagram, infatti, un partecipante ha manifestato il proprio entusiasmo nel conoscere la popolare star televisiva, scattando e pubblicando in tempo reale un selfie con la Pamela Prati, inserendo il relativo hashtag #marcheinvetrina.

Nel suddetto scatto fotografico, che testimonia la presenza della 60enne sarda alla kermesse marchigiana, Pamela Prati è apparsa radiosa in un elegante abito nero e comodamente seduta ad un tavolo a lei riservato. L’ex showgirl sassarese è apparsa assolutamente rilassata e lieta di lasciarsi immortalare con un suo giovane ammiratore.

In altri eventi pubblici di analogo spessore, in molti avevano esternato disappunto per la presenza indesiderata di Pamela Prati, come ad esempio al 65esimo Festival Puccini. Ma con il passare dei mesi, le spietate polemiche televisive sulle fantomatiche nozze con Mark Caltagirone e l’aria di tempesta stanno progressivamente scemando e nella turbolenta vita della 61enne sarda sembra stia tornando a splendere il sereno.