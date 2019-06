Pamela Prati raggiunge Capri per la "Vip Champion": la reazione di Eliana Michelazzo

Pamela Prati in queste ore ha raggiunto Capri per presenziare all’evento “Vip Champion“, manifestazione arrivata alla 10° edizione che consiste in sfide di calcetto e tennis tra i vip del momento e che durerà dal 6 al 9 giugno. La ridente località campana ha da sempre fatto da sfondo a questo torneo.

I vip che decideranno di prendervi parte saranno alloggiati nel prestigioso “Capri Palace“, un Hotel 5 stelle lusso, comprensivo di Spa. A prendere parte all’edizione 2019 troviamo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ci saranno poi Alfonso Signorini e Valeria Marini, fino ad arrivare a Gessica Notaro, Jeremias Rodriguez con la fidanzata Soleil Sorge, la da poco single Ludovica Valli, Cecilia Capriotti e Luca Daffrè, il ragazzo che Angela Nasti non ha scelto alla fine del suo trono, preferendogli Alessio Campoli.

Pamela Prati si lascia alle spalle lo scandalo del finto matrimonio e sbarca a Capri

Insomma, sui vari profili Instagram è iniziata un’ulteriore gara tra chi pubblica le foto più belle e suggestive che una location tanto affascinante può offrire. Ma tra tutti questi nomi noti, quest’anno ne spicca uno in particolare che in molti non si sarebbero aspettati di vedere: quello di Pamela Prati.

La showgirl sarda sta affrontando un vero e proprio uragano mediatico dopo l’intricata vicenda del mancato matrimonio con il fantomatico Mark Caltagirone. La donna, coinvolta in loschi affari nei quali sembrano essere coinvolti anche minorenni spacciati per figli suoi e dell’inesistente futuro marito, non pare abbia nessuna intenzione di ritirarsi dal mondo dello spettacolo e noncurante di ciò che le sta accadendo intorno, ha deciso di approdare nella meravigliosa Capri e presenziare alla “Vip Champion”.

Vip Champion, arriva Pamela Prati a Capri e Eliana Michelazzo commenta stizzita su Instagram

Voci di corridoio dicono che tra i presenti, al suo arrivo, sia calato un velo di imbarazzo, così come riportato dal sito bollicinevip. Ma niente ha fermato la Prati che ha voluto essere presente per il decimo anniversario della manifestazione.

Chi non ha gradito molto questo suo intervento, è stata la sua ex collega in affari, Eliana Michelazzo coinvolta anche lei nello scandalo del finto matrimonio. La Michelazzo, molto attiva sui social, ha voluto commentare questa decisione con un serafico: “Senza vergogna! Capri???“, tutto questo scritto sulla foto dell’arrivo di Pamela Prati alla manifestazione e postata dal sito 361Magazine.