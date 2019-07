Pamela Prati presenzia ad un prestigioso spettacolo d’opera lirica

Venerdì 20 luglio, presso l’incantevole Gran Teatro di Torre del Lago, l’ex showgirl Pamela Prati è stata avvistata nel parterre di ospiti presenti al rinomato Festival lirico Pucciniano, manifestazione di livello internazionale giunta alla sua sessantacinquesima edizione e allestita nella suggestiva provincia di Viareggio. Una presenza, quella della 60enne sarda, che ha sbalordito sia gli ospiti che gli addetti stampa intervenuti all’evento.

Ad arricchire lo stellato parterre di ospiti della 65esima edizione del Festival dedicato a Giacomo Puccini, si è inserita una sfavillante presenza, quella della chiacchieratissima soubrette Pamela Prati. In mezzo agli autorevoli ospiti della magica kermesse di Opera lirica italiana, tra cui il sovrintendente del Teatro alla Scala Dominique Meyer e il console americano Benjamin Wohlauer, l’ex soubrette ha fatto il suo glorioso ingresso, destando stupore e meravigliando tutti i presenti.

Per molti giornalisti e addetti alle pubbliche relazioni, l’ingombrante presenza di Pamela Prati ha abbassato la qualità artistica e culturale del parterre del rinomato Festival Pucciniano. Circostanze e reazioni non certo ottimali per assistere con serenità ad un prestigioso spettacolo di Opera lirica italiana.

Ma nonostante ciò, l’orgogliosa 60enne di origini sarde è riuscita a dimostrare calma ed imperturbabilità, sorvolando le polemiche e rispondendo a pochi ma significativi quesiti, posti dai giornalisti. Alle martellanti domande sulla pressione mediatica e sulle critiche inerenti le nozze fantasma con il fantomatico promesso sposo Mark Caltagirone, l’ex star degli anni ’80 ha glissato, zittendo tutti con un secco: “Non mi chieda nulla”.

Poi ha aggiunto: “Sto meglio. Ho avuto molta solidarietà dalle donne e sostegno da alcuni amici veri”. Questa è l’unica e stringata considerazione che la carismatica Pamela Prati ha rilasciato ai microfoni degli addetti stampa, indiscreti e incuriositi dalla inaspettata presenza dell’ex soubrette al Festival toscano. L’ex primadonna del Teatro Bagaglino si sta dimostrando sfacciata e risoluta, bramosa di tornare a vivere senza temere il giudizio del pubblico.