Pamela Prati parla di Mark Caltagirone: "Il mondo dello spettacolo è solo falsità"

Dopo anni di silenzio, tranne per una citazione durante la quinta edizione del “Grande Fratello Vip” in una chiacchierata tra due concorrenti nella casa, si è ritornato a parlare di nuovo di Mark Caltagirone. Il presunto imprenditore albanese, ove poi si è venuto a scoprire della sua non esistenza, sarebbe stato fidanzato con Pamela Prati e addirittura la showgirl ai tempi ha venduto i diritti del suo matrimonio a Silvia Toffanin per “Verissimo“.

Sul “Mark Caltagirone Gate” se ne è discusso per mesi ove sia Pamela Prati, che le sue due ex agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, ne hanno parlato tramite canzoni e libri. L’ex prima donna del “Bagaglino” ora, intervistato dal settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, ritorna nuovamente a parlare di questo caso, ove attacca anche il mondo dello spettacolo e alcuni suoi colleghi.

Le parole rilasciate da Pamela Prati

Pamela Prati ha parlato già in maniera esaustiva della vicenda Caltagirone nel suo libro “Come una carezza”, svelando alcuni aneddoti sulla sua storia d’amore. A quanto pare però una sola autobiografia non è stato abbastanza per parlare di Marco e per questo ne vuole pubblicare un altro: “Racconterò ogni particolare. Anche tutto quello che non è venuto fuori. Io racconterò la storia d’amore e la ribadisco”.

La Prati poi non si risparmia su alcuni ex colleghi: “Io ho subito un massacro mediatico e personale soprattutto da molti miei colleghi che mi hanno abbandonato. L’adorato mondo dello spettacolo è solo falsità e zero solidarietà. Vince solo chi è spietato”.

A oggi rivela di non provare più un dolore forte per la vicenda dedicata a Mark Caltagirone, ammettendo però di aver sofferto molto in quel periodo. Infine ammette di voler fare anche un docu-film su questa storia con l’obbiettivo di raccontare tutta la verità smentendo le fake news girate all’epoca dei fatti.