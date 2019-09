Pamela Prati è stata ospite da Massimo Giletti a “Non è l’Arena” e la sua intervista ha fatto parlare molto. Dichiarazioni inedite hanno sollevato altri spunti di riflessione e anche il conduttore stesso ha voluto mettere in risalto il fatto che molte trasmissioni si sono approfittate del caso Prati-Gate per fare ascolti. Un caso che, secondo Giletti, si poteva risolvere in un paio d’ore.

Il sito Fanpage.it ha pubblicato un altro retroscena riguardante questa inesauribile fonte di scoop. In pratica Pamela Prati avrebbe rifiutato un cachet da urlo offerto da Mediaset di ben mezzo milione di euro: il pacchetto comprendeva l’esclusiva della sua immagine, un’intervista a “Verissimo” e la partecipazione al “Grande Fratello Vip” di Alfonso Signorini. Pamela Prati aveva già partecipato al GF Vip nel 2016, quando terminò il suo percorso con un’uscita burrascosa dalla Casa pronunciando una frase che diventò ben presto virale: “Chiamatemi un taxi“.

Pamela Prati, nessuna traccia di Barbara D’Urso

Nessuna traccia dei programmi di Barbara D’Urso: questa decisione molto probabilmente scaturisce dai rapporti alquanto tesi tra le due donne dopo l’ultima ospitata a “Live – Non è la D’Urso”, quando Pamela Prati si alzò e decise di abbandonare lo studio dopo pochi minuti dall’inizio della sua intervista.

La cifra, però, non è stata in grado di ammaliare la Prati. Il contratto con Giletti, sempre secondo Fanpage.it, sembra essere stato firmato in precedenza rispetto all’offerta Mediaset e la Prati ha voluto mantenere la parola data, accettando un compenso molto inferiore.

Pamela Prati, i motivi del rifiuto e la voglia di tornare a Verissimo

A questo punto, in molti si chiedono il perché di questa scelta, e sembra che il motivo principale sia da ricercare nella promessa fatta da Giletti alla Prati. Il conduttore, infatti, ha garantito alla sua ospite di trattare l’argomento con un approccio giornalistico, in modo tale che la Prati potesse esporre la sua versione della storia, al sicuro da una gogna mediatica che la preoccupava particolarmente.

Fanpage.it ha contattato anche il nuovo legale di Pamela Prati, l’avvocato Lina Caputo che ha dichiarato: “La mia assistita spera di poter essere ospite di Silvia Toffanin, alla quale è legata da profonda stima, per raccontare la sua verità sulla vicenda”.