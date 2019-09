Pamela Prati, l’avvocato Irene Della Rocca procede per via giudiziaria contro di lei

Irene Della Rocca è stata una delle protagoniste del caso Marco Caltagirone, il presunto marito di Pamela Prati che successivamente, grazie al sito “Dagospia” e la trasmissione televisiva “Live – Non è la D’Urso”, si è scoperto essere inesistente, mettendo nei guai sia la showgirl che le due agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

L’avvocato in realtà ha fatto parlare per un altro particolare sempre legato alla vicenda di Marco Caltagirone. Barbara D’Urso, durante una delle puntate della trasmissione, avrebbe saputo proprio da Irene Della Rocca dell’intervista saltata con Pamela Prati a causa delle richieste alte in ambito economico, che si aggiravano attorno alle decine di migliaia di euro.

Le parole dell’avvocato Irene Della Rocca

Seppure l’estate sia servita in parte a far dimenticare la vicenda legata a Mark, i colpi di scena sembrano essere sempre dietro l’angolo. L’avvocato intervistata al settimanale “Nuovo Tv” diretto da Riccardo Signoretti, fa delle dure accuse nei confronti di Pamela Prati. Dichiara infatti di non essere mai stata per il lavoro svolto fatto in passato e starebbe pensando addirittura di agire per vie legali.

Queste sono le parole di Irene Della Rocca su Pamela Prati alla rivista scandalistica: “Si tratta di una parcella professionale, che avevamo concordato. Sono dati sensibili e non posso rivelare la cifra per rispetto della mia ex cliente. Procederò per via giudiziaria chiedendo nei confronti della Prati l’emissione di un decreto ingiuntivo”.

Infine Irene dichiara di aver ricevuto dalla sua vecchia cliente un esposto contro di lei al Consiglio dell’ordine degli avvocati. Infatti, secondo Pamela Prati, l’avvocato durante il periodo legato a Marco Caltagirone avrebbe fatto di tutto per apparire in televisione.

Irene Della Rocca smentisce questa dichiarazione, dichiarando di aver accettato di comparire solamente quando è stata invitata esclusivamente per motivi professionali, e cioè difendere la Prati.