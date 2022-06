Pamela Prati, la terribile notizia poco fa: fan devastati

Ascolta questo articolo

In queste settimane il nostro Paese sta facendo i conti con notizie di cronaca che lasciano sgomenta e incredula la popolazione. Si pensi ad esempio a quanto sta accadendo con il caso della piccola Elena Del Pozzo, la bambina di quasi 5 anni che negli scorsi giorni è stata uccisa a Mascalucia, in provincia di Catania: a quanto pare a compiere il delitto sarebbe stata la madre della bimba, una 24enne. Sul caso in questione ci sono ancora delle indagini atte a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Ma l’Italia è anche sconvolta da qualche tempo a questa parte da decessi dovuti a malori improvvisi. Sono sempre di più le persone che si sentono male e perdono la vita a volte anche davanti agli occhi delle altre persone o dei propri cari. Questi lutti, comunque, sconvolgono le comunità in cui avvengono e in queste ore Pamela Prati, volto noto della tv italiana, è stata devastata da un lutto che nessuno si sarebbe mai aspettato. Vediamo cosa è accaduto.

Un dolore enorme

“Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita. Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore, togliendomi completamente il respiro” – queste sono state le parole di Pamela Prati che ha informato i fan della morte di un carissimo nipote. La Prati non ha specificato però il suo nome.

La persona deceduta era figlio di una delle sorelle di Pamela, ovvero Caterina, Maria e Sebastiana. La Prati non ha specificato di chi fosse figlio il nipote deceduto, questo molto probabilmente per ovvi motivi di privacy. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti alla stessa Pamela da parte di amici e fan.

“Avevi ancora tanto da vivere. Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Il mio amore ti raggiungerà per l’eternità” – questo il messaggio finale della Prati che è devastata dal dolore per questa brutta e improvvisa perdita che la segnerà sicuramente a vita.