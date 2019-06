Pamela Prati in vacanza con Valeria Marini. Il video provocatorio in barca: "Buona estate stellare"

Pamela Prati, personaggio di gossip disapprovato e condannato dal pubblico italiano, è tornata alla ribalta più gioiosa che mai, al fianco della sua ex collega dei tempi d’oro del Teatro Bagaglino: Valeria Marini. Sta facendo il giro del web il recente video, postato mediante una Instagram story, nel quale le due ex soubrette sono apparse pimpanti e visibilmente allegre a bordo di una barca.

Con il vento tra i capelli e il mare cristallino sullo sfondo, la sorridente Pamela Prati e l’ammaliante Valeria Marini hanno postato un breve filmato sul popolare social network, augurando “Buona estate stellare” a tutti i loro followers. Una Instagram story che ha immediatamente calamitato l’attenzione degli haters della 60enne sarda, pronti a puntarle il dito contro.

Pamela Prati, reduce da una gogna mediatica non indifferente, nel giro di pochi giorni ha sbalordito tutti per la nonchalance e l’ottimismo con il quale sta provando a superare la bufera mediatica che l’ha investita ferocemente negli ultimi mesi. I suoi sorrisi e la sua voglia di rinascita, come se nulla fosse mai accaduto, stanno però destando notevoli perplessità in molti internauti.

In seguito all’incontenibile scandalo delle nozze Prati-Caltagirone, sui social network sono pochissimi gli utenti disposti a difendere ed elogiare l’ex showgirl. I suoi seguaci credono con difficoltà alla veridicità dei suoi video e/o post pubblici. Pamela Prati ha lasciato tra i suoi fan un alone di delusione, innescato dopo le sue conclamate menzogne e false dichiarazioni rilasciate in tv.

La vastissima utenza che cerca di interagire con lei, sembra limitarsi esclusivamente a criticare e lasciare commenti negativi, saturi di derisione e sfottò. Ma Pamela Prati non si scompone e, conscia di aver perduto la fiducia della gente, è tornata sui social network a testa alta e a fianco di un’amica che l’appoggia e crede in lei: Valeria Marini.