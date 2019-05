Pamela Prati, il suo avvocato parte all’assalto: esposto alla Procura della Repubblica contro le agenti della showgirl

Si aprono le indagini sull’oscuro caso Prati-Caltagirone, che vede indagate Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, collaboratrici di Pamela Prati. Secondo Irene Della rocca, avvocato dell’ex soubrette sarda, entrambe le agenti della “Aicos Management Group” avrebbero un’unica colpa: quella di essersi spacciate per lei via telefono.

Essersi presentate come il legale di Pamela Prati si sta rivelando un gran bel grattacapo per le due responsabili dell’agenzia “Aicos Management Group”. Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo devono prepararsi a subire veri e propri provvedimenti penali, scatenati nientemeno che da Irene Della Rocca, avvocato della loro amica/assistita.

L’iniziativa in merito all’indagine è partita mediante un esposto alla Procura della Repubblica e ha lo scopo di far chiarezza su alcune false testimonianze telefoniche. Sarebbero state violate delle leggi quando le due astute collaboratrici di Pamela Prati si sarebbero spacciate per Irene Della rocca con un autore televisivo.

Come riporta il settimanale “Nuovo“, l’avvocato della signora Prati ha fatto sapere di star procedendo per vie legali contro le due agenti: “Ho fatto un esposto nei confronti di due persone alla Procura della Repubblica: Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo, agenti della Prati, che si sarebbero spacciate per me per confermare l’esistenza di Mark Caltagirone con gli autori di una trasmissione televisiva. Tempo fa un autore di una nota trasmissione televisiva mi ha chiamato dicendo ‘Avvocato, come ci siamo detti ieri al telefono…‘ io non l’avevo mai sentito prima”.

Comprensibilmente fuori di sé, Irene Della rocca ha deciso di procedere subito per vie legali, al fine di far luce su queste ingannevoli testimonianze telefoniche. Per tutta risposta, Pamela Perricciolo si è deliberatamente spacciata per un altro presunto legale di Pamela Prati, ossia un certo avvocato Ciabattini. “Ho chiamato questo collega per avere conferme ma ha smentito, non sa neanche chi siano Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo” ha aggiunto Irene Della rocca.

Nel frattempo Barbara D’Urso sta riscaldando i motori, poiché nella nuova coinvolgente puntata di “Live – Non è la D’Urso” di stasera si analizzerà, ancora una volta, i risvolti dell’ingarbugliato giallo Prati-Caltagirone. Nell’occasione la conduttrice potrebbe avere, tra i suoi ospiti in studio, nientepopodimeno che Pamela Prati in persona.