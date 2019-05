Pamela Prati, il commento di Maurizio Costanzo sulle nozze con Marco Caltagirone: "E’ una stro****a"

Le nozze della showgirl Pamela Prati e dell’imprendiotre Mark – Marco – Caltagirone continuano a tenere banco e a catalizzare l’attenzione del mondo del gossip, che giorno dopo giorno nutre sempre più dubbi e perplessità sul misterioso matrimonio, che stando ad alcuni rumors degli ultimi giorni sarebbe stato posticipato a data da destinarsi.

Pamela dovra quindi aspettare ancora un pò per i fiori d’arancio, perché stando a quanto divulgato nelle ultime ore dal settimanale di gossip “Oggi”, la manager della Prati, Pamela Perriciolo, avrebbe confermato il fatto che Pamela Prati non sta bene e che a causa del suo stato di salute le nozze saranno posticipate.

Il commento di Maurizio Costanzo

Inutile dire, che dopo giorni di attesa, di rumors e di smentite, la notizia del rinvio a data da destinare delle nozze della celebre showgirl del Bagaglino ha infiammato il popolo del web, ma non solo perché ha suscitato anche i commenti di tanti personaggi dello showbiz, tra i tanti anche l’illustre e storico conduttore televisivo Maurizio Costanzo.

L’inventore del talk show televisivo ha commentato la vicenda delle misteriose nozze della Prati in occasione dell’intervista del celebre direttore di “Chi” Alfonso Signorini, che ha raccontato di essere stato coinvolto in una vicenda simile a quella della Prati, dove era coinvolta una certa “donna Pamela”.

Difronte al racconto di Signorini, Costanzo avrebbe detto: “Diciamo che ci sono i gossip, ci sono i pettegolezzi e ci sono anche le stron*ate. E questa lo è“. L’auterovole voce del giornalismo televisivo si esprime come sempre a modo suo su una vicenda che ha molti lati misteriosi ancora non chiari, ma che è destinata a continuare, poiché come dichiarato dalla Perricciolo ad Oggi, il matrimonio non è annullato, ma solo rimandato.

Nel corso dell’ultima puntata del talk show “Non è la D’Urso“, è intervenuto telefonicamente Marco Caltagirone, per attestare la sua esistenza e mettere a tacere un becero ed insistente gossip sulla sua vera identità. Sono stati tanti i vip del mondo dello spettacolo che hanno espresso pubblicamente apprensione e preoccupazione per la salute di Pamela Prati che, a causa del forte stress degli ultimi giorni, ha perso molti chili e ha avuto dei problemi cardiaci.