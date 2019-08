Pamela Prati, il caso Caltagirone è iniziato dopo una tragedia. Oggi la rinascita: "Sono Paola Pireddu"

Pamela Prati sembra proprio sia riuscita a lasciarsi alle spalle la triste vicenda che l’ha portata al centro del gossip e della cronaca nei mesi passati: il finto matrimonio con il fantomatico Mark Caltagirone. In un’intervista sul settimanale “Oggi“, la showgirl annuncia di essere pronta a ripartire più forte di prima.

Come un’araba fenice che risorge dalle sue ceneri, anche la Prati cerca di risollevare la sua credibilità seriamente compromessa e cerca di farlo riesumando il suo nome di origine, Paola Pireddu. Un gesto forte che fa intendere come Pamela cerchi di ripulire la sua immagine “uccidendo” quel personaggio che in questo ultimo periodo l’ha messa alla berlina su giornali e tv.

Pamela Prati, la rinascita dopo il periodo buio

“Oggi sono Paola Pireddu. Sono caduta e ho provato a rialzarmi. Non è stato semplice e tuttora non lo è, ma quella Pamela non esiste più, e son dovuta tornare a essere Paola per trovare la forza e rimettermi in piedi. Paola è un nome semplice, dolce, forte. Ma è soprattutto il nome di una donna libera”, quella libertà che aveva perso nel momento in cui si era ritrovata prigioniera, passiva o attiva, nella gabbia fatta di finzione e di bugie intorno a questa complicata vicenda.

Sempre sulle pagine della rivista “Oggi“, la Prati conferma di sentire la comprensione della gente comune: “Bisogna distinguere la tv, i social che sono irreali, dalla vita vera. E la mia vita è fatta di persone che mi fermano per strada e mi abbracciano. Che mi hanno compresa e fatto sentire amata”. Continua poi sollevando da ogni responsabilità Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, attribuendo la colpa di tutto solo alla sua infinita fragilità dovuta ad un fatto tragico. La sorella di Pamela è venuta a mancare 2 anni fa, trascinandola nella disperazione: “E come tante donne nella fragilità sono inciampata e ho battuto la faccia”.

Infine, con un guizzo di ottimismo e speranza nel futuro, torna a parlare del film che dovrebbe portare sugli schermi la sua storia, rivelando di essere alla ricerca di una location giusta per poter iniziare le riprese. Sky e Netflix sembrano essere molto interessate alla storia di Pamela Prati, come lei stessa afferma. Ovviamente l’interprete di questa pellicola, semmai andrà in porto, sarà proprio lei.