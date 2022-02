Pamela Prati ha denunciato Barbara D’Urso per il caso Mark Caltagirone

La vicenda legata a Mark Caltagirone, il presunto fidanzato di Pamela Prati ove poi si viene a scoprire della sua inesistenza, ha fatto parlato per quasi un anno. La showgirl, insieme alle sue due ex agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, spesso sono state intervistate da Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque” o “Live – Non è la D’Urso” oppure dalla Toffanin a “Verissimo” garantando sempre la sua esistenza.

In seguito alla scoperta, fatta in particolar modo da alcune ricerche di “Dagospia“, sulla fasullità della vicenda Pamela Prati si allontana dalla televisione e dalle due agenti. Negli ultimi anni si è dedicato alla scrittura con il libro autobiografico “Come una carezza” e incidendo alcuni brani, tra cui “L’estate è adesso” e “Baila baila”.

Pamela Prati ha deciso di denunciare Barbara D’Urso

Il caso legato a Caltagirone è ormai andato nel dimenticatoio, ma in una recente intervista a “Belve” condotta da Francesca Fagnani ove si raccontano storie dedicate al mondo femminile, Pamela Prati rivela di aver denunciato la D’Urso per il caso legato a Mark.

Intervistata da “FQMagazine”, Francesca Fagnani dichiara di non averla intervistata per parlare del caso legato a Mark Caltagirone: “Mi interessava raccontare un personaggio che ha segnato a suo modo un’epoca e il declino stesso di quell’epoca. Fa parte di un mondo che non esiste più e quando ha ricercato le luci della ribalta, le è esploso tra le mani qualcosa di surreale”.

Promette però che, durante l’intervista, potrebbe svelare degli aneddoti piuttosto interessanti: “Posso anticipare che per la prima volta rivela di aver denunciato Barbara D’Urso, che nei suoi programmi ha parlato a lungo del Caltagirone gate. A Barbara le ho fatto arrivare indirettamente l’invito ma non ha accettato. Credo le abbiano dato fastidio delle risposte su di lei che mi hanno dato Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli”.