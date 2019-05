Pamela Prati ed Eliana Michelazzo commentano online la puntata di "Live Non è la D’Urso"

Anche lei ha finalmente detto la sua. Pamela Prati, chiacchieratissima ex showgirl prossima alle nozze, ha replicato alle umilianti critiche imperniate sul suo sospetto matrimonio con Mark Caltagirone, mediante un video postato sul profilo social della sua agente Eliana Michelazzo. Con l’obiettivo di mettere a tacere le inarrestabili critiche e le pesanti accuse, mosse dagli opinionisti di Live Non è la D’Urso, Pamela Prati ha sbalordito tutti palesandosi in una Instagram story, poche ore dopo il termine della trasmissione di Canale 5.

Sebbene fossero assenti nella puntata di ieri sera di “Live Non è la D’Urso”, Pamela Prati e la sua fedele agente Eliana Michelazzo hanno tempestivamente replicato alle ultimissime accuse, ricevute in diretta nel talk show di Barbara D’Urso. Dal profilo social della sua agente Eliana Michelazzo, l’ex showgirl è apparsa in una Instagram Story per commentare con sarcasmo e derisione le polemiche a suo carico.

Occorre precisare che nell’ultima puntata di “Live Non è la D’Urso”, sono emerse nuove importanti testimonianze e prove che hanno messo in discussione la veridicità del presunto matrimonio di Pamela Prati con il misterioso imprenditore Mark Caltagirone. Tra le varie ipotesi, si è presupposto che l’ex soubrette 60enne possa esser stata plagiata dalle sue due agenti e che possa esser solo una vittima influenzabile.

Ma Eliana Michelazzo non ci sta e, dall’alto del suo profilo social, ha pensato bene di rispondere in tempo reale alle gravi accuse. Attraverso una serie di Instagram stories, l’intraprendente agente della “Aicos Management Group” ha così esordito: “Bella gente stasera… Vergogna. Il più pulito ha la rogna! Meno male che le denunce sono già state fatte!”.

Non soddisfatta, Eliana Michelazzo ha pubblicato una seconda Instagram story, coinvolgendo Pamela Prati in persona. Nel video in questione, entrambe le donne hanno intavolato una vera e propria scenetta comica, beffarda e provocatoria. Con lampante sarcasmo, Eliana Michelazzo chiede all’ex showgirl: “Pamy, ma sei plagiata?”. La 60enne sarda appare dal nulla ed esclama: “Sì… Plagiatissima! Ely, scusami… Mi stai plagiando! Me ne vado!” con enfasi e teatralità.

Nella terza Instagram story Eliana Michelazzo ha cambiato registro, questa volta rivolgendosi ai followers con serietà. Inizia così il suo sfogo: “Sono davvero preoccupata, perché mi dispiace. Ma abbiamo scherzato e giocato. Ma vi rendete conto? Ma quante str**zate dicete? Ma vergognatevi! Vergogna, vergogna, vergogna”, commettendo un grossolano errore grammaticale, prontamente criticato dai leoni da tastiera.

Nei brevi filmati successivi, la 39enne romana ha proseguito il suo monologo, concludendo con un messaggio scritto che recita così: “Dare delle truffatrici a delle donne che lavorano e si fanno il mazzo da una vita, non ve lo permetto. State facendo un bullismo mediatico senza fine. È davvero tutto pesante e anche se ci fa tutto male, cerchiamo di andare avanti. Però basta!! Anche io credo all’azione che vola! Buonanotte”.