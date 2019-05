Pamela Prati ed Eliana Michelazzo ai ferri corti: lite all’aeroporto dopo la puntata di "Verissimo"

Ci sono degli scricchiolii preoccupanti nel rapporto che intercorre tra Pamela Prati e la sua collaboratrice Eliana Michelazzo. L’odissea Prati-Caltagirone si protrae ormai da diversi mesi e ha addirittura assunto una risonanza mediatica di carattere nazionale, attraverso i ripetuti servizi televisivi, andati in onda nelle trasmissioni di Barbara D’Urso.

Al di là di ciò, le vicende avvenute dopo la registrazione della puntata di “Verissimo” di sabato 11 maggio, risultano alquanto anomale. Sembrerebbe che Pamela Prati ed Eliana Michelazzo, una volta arrivate all’aeroporto di Linate, abbiano avuto un’acceso diverbio. A divulgare l’accaduto è stato Gabriele Parpiglia, popolare giornalista ed autore televisivo.

Mediante i suoi canali social ha fatto sapere: “Mamma e moglie, aeroporto Linate di fuoco fra Pamela Prati e la sua agente. Fidatevi. Prima di partire per la precisione”. Stando alle indiscrezioni divulgate da Parpiglia, il quale ha realizzato un’inchiesta giornalistica piuttosto approfondita sul caso Prati-Caltagirone, prima di salire a bordo del volo Milano-Roma, Pamela Prati ed Eliana Michelazzo avrebbero avuto una lite, attirando l’attenzione di tutti i presenti.

Il quesito sorge spontaneo: per quale oscuro motivo l’ex soubrette sarda e la sua onnipresente manager avrebbero discusso animatamente in un luogo pubblico? Molto presumibilmente la causa è strettamente correlata all’intervista realizzata per la trasmissione di Canale 5 “Verissimo”, durante la quale Eliana Michelazzo non avrebbe mosso un dito per difendere a spada tratta l’orgogliosa Signora Prati.

L’atmosfera tra la 60enne sarda e la 39enne romana sembra sia plumbea. La storia del matrimonio fantasma è destinata ad incrinare, settimane dopo settimane, il rapporto che intercorre tra le due donne. Si riuscirà mai a venire a capo di questa intricata vicenda?

Il popolo del web spera che qualcuno riesca a risolvere il caso Prati-Caltagirone, sul quale hanno incredibilmente fallito sia Barbara D’Urso che Silvia Toffanin, non riuscendo – con opportune interviste – a sciogliere il bandolo di una matassa, che sta offrendo un’immagine vergognosa di Pamela Prati e delle sue due collaboratrici.