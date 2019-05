Pamela Prati e Marco Caltagirone si dicono addio: l’annuncio arriva dall’imprenditore

Il caso di Pamela Prati e Marco Caltagirone continua a diventare sempre più complesso. In molti mettono in dubbio il matrimonio tra l’ex primadonna del “Bagaglino” e l’imprenditore. Sul web, infatti, tanti non credono all’esistenza dell’uomo, e pensano che sia stata un’invenzione di Pamela, insieme alla sua agenzia, per apparire in televisione e guadagnare più denaro possibile.

Pamela Prati, in questi mesi, ha rilasciato alcune interviste a “Verissimo” e “Live – Non è la D’Urso“. In entrambi i talk show conferma l’esistenza di Marco Caltagirone, ribadendo che non appare in televisione poiché ci tiene molto alla sua privacy. Una versione che poco convince il pubblico, e ormai anche gli ultimi indizi sembrano andare contro di lei.

La separazione

In queste ore però sembra essere arrivata la clamorosa indiscrezione: Pamela Prati e Marco Caltagirone si sarebbero definitivamente separati. La notizia viene riportata dal sito “361magazine“: “Svolta a dir poco assurda sul caso Pamela Prati. Mark Caltagirone ha annunciato che tra lui e Pamela Prati è finita. L’annuncio sul suo profilo Instagram: la scelta, come spiega il misterioso uomo, sarebbe avvenuta di comune accordo”.

Ad ufficializzare questa separazione è stato Marco Caltagirone sul suo profilo privato di Instagram. Il tutto viene riportato da Eleonora Daniele nella trasmissione “Storie Italiane“: “Io e Pamela Prati, con comune accordo, abbiamo deciso di mettere fine alla nostra storia d’amore. Vi prego di rispettare la nostra decisione. Presto chiarirò tutto nelle sedi opportune”.

Non va escluso che si tratti di una notizia “fake”, poiché il post si conclude con il nome “Marck” e non “Mark“. Tuttavia, a riportare questa indiscrezione è un sito molto attendibile come “361magazine“, quindi potrebbe esserci un fondo di verità dietro a questo gossip. I più “malpensanti” rivelano che questa sia stata un’altra mossa di Pamela Prati per far parlare ancora di lei in televisione.