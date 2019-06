Pamela Prati e l’ospitata saltata a "Live – Non è la D’Urso": arriva la revoca al suo avvocato

Nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, Pamela Prati doveva essere presente negli studi per ribattere alle ultime dichiarazioni rilasciate da Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Tuttavia, l’intervista dedicata all’ex primadonna del “Bagaglino”, come svelavano già alcuni rumors prima della puntata, è clamorosamente saltata.

A svelare i particolari dietro a questa decisione ci pensa Barbara D’Urso. La conduttrice rivela che il giorno si era accordata con Pamela Prati per averla nella sua trasmissione. Tuttavia, il mattino seguente, il suo avvocato avrebbe richiesto una grossa somma di denaro. In seguito a questa richiesta Barbara D’Urso, insieme al suo staff, ha deciso di non concludere l’accordo per questa intervista.

Il nuovo scoop svelato da Dagospia

Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, che è stato uno dei primi a scoprire la verità dietro la vicenda di Pamela Prati e Marco Caltagirone, ha rivelato che l’avvocato della Prati, Irene della Rocca, avrebbe chiesto questo lauto cachet all’insaputa della sua assistita.

Questo è ciò che possiamo leggere sul sito: “A quanto risulta a Dagospia, Pamela Prati questa mattina ha revocato il mandato all’avvocato Irene della Rocca, che l’aveva accompagnata a Milano e che ieri pomeriggio ha inviato al produttore di ”Live – Non è la D’Urso” il famigerato messaggio con la richiesta di un cachet esorbitante, all’insaputa della showgirl e senza la sua autorizzazione”.

Sempre secondo “Dagospia”, con l’altro avvocato Lina Caputo, Pamela Prati ha chiarito che: “La sua eventuale partecipazione (e quella dell’avvocato Caputo) sarebbe stata a titolo gratuito, e che era interessata a mostrare privatamente alla D’Urso i messaggi, gli audio e i video che l’avevano convinta dell’esistenza di Mark Caltagirone”.

Tuttavia la showgirl, almeno per il momento, non sembra essere interessata ad apparire nuovamente in diretta tv, tanto da inviare a Barbara D’Urso un messaggio in cui dichiara che non si tratta di un problema economico, ma solamente personale.