Pamela Prati disdice le nozze: matrimonio annullato a tre giorni dal si

Tutti coloro che sostenevano fermamente che il fantomatico matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone non si sarebbe celebrato avevano oltremodo ragione. In queste ultime ore, infatti, tutti i nodi stanno venendo al pettine e all’orizzonte non si scorge alcun preparativo nunziale prima del fatidico sì tra l’ex soubrette e il misterioso imprenditore.

Il ripensamento della coppia Prati-Caltagirone sta trascinando con sé una caterva di polemiche mediatiche e i rumors non accennano minimamente a scemare. Galeotto è stato il vortice mediatico che in queste settimane ha investito le chiacchieratissime nozze della 60enne sarda e la sua agenzia “Aicos Management Group“, gestita dalle agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

A lanciare l’esclusivo scoop sull’annullamento del matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone è stato il sito di gossip “BitchyF“. Stando a quanto ha riportato l’informatissimo blogger Fabiano Minacci, l’ex showgirl del Teatro Bagaglino avrebbe deciso di non celebrare più le sue nozze, a causa dell’insistente pressione mediatica e dello scandalo imperniato sulla sospetta identità del futuro sposo.

Alla luce di ciò, il quesito sorge spontaneo: come reagiranno Silvia Toffanin e gli autori del programma televisivo “Verissimo“? Di certo non con filosofia. La storica trasmissione di Canale 5 aveva acquistato i diritti esclusivi sulla cerimonia, prevista per l’8 maggio 2019 a Villa Pazzi al Parugiano, una location prestigiosa a Montemurlo, in provincia di Prato.

Al momento attuale si può facilmente presupporre che, in seguito alla disdetta a 3 giorni dal sì, Paola Pireddu – in arte Pamela Prati – non farà altro che convalidare tutti i pettegolezzi sul suo conto e i sospetti del cinico giornalista Roberto D’agostino, il quale nutriva seri dubbi sulla veridicità del matrimonio con il misterioso Mark Caltagirone. Intanto, sui principali social network, fioccano copiosi i commenti degli internauti, oltremodo nauseati e stanchi di sorbire l’interminabile telecronaca sulle pseudo-nozze di Pamela Prati.