Pamela Prati denuncia Irene della Rocca: "Ha rovinato la mia immagine"

Nei giorni scorsi ha fatto scalpore l’assenza di Pamela Prati negli studi di “Live – Non è la D’Urso“. La showgirl, come ci rivelavano le anticipazioni del talk show di Canale 5, doveva presenziare negli studi per parlare della vicenda di Marco Caltagirone e di Simone Coppi.

Il suo intervento però è clamorosamente saltato. A svelare la verità dietro questa vicenda è stata Barbara D’Urso, la quale ha dichiarato che Pamela Prati cercava una grossa somma di denaro per rilasciare l’intervista. Nella giornata seguente la Prati afferma però che i 60mila euro richiesti non sarebbero stati voluti da lei ma dal suo avvocato Irene della Rocca.

La denuncia di Pamela Prati nei confronti di Irene della Rocca

Oltre a queste accuse, ora l’ex primadonna del “Bagaglino” sembra voler mettere in pratica le sue parole. Infatti, con un esposto depositato presso l’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, Pamela Prati ha voluto denunciare le parole dell’ormai sua vecchia legale.

In questo esposto si può leggere: “La mia reputazione è rovinata, proprio mentre stavo faticosamente cercando di proteggerla. Le ripercussioni sulla mia immagine, dopo che Barbara D’Urso ha raccontato in diretta che i miei legali, in realtà solo la Della Rocca, avevano fatto questa richiesta economica, sono state pesantissime e gravissime”.

Sempre nel medesimo esposto, Pamela Prati rivela che il gesto fatto da Irene della Rocca va contro tutto ciò che ha predicato fino ad oggi insieme all’altro legale Lina Caputo. Nel finale rivela di non aver nessun rancore né nei confronti di Barbara D’Urso, né per l’atteggiamento tenuto dal pubblico negli studi.

Pamela Prati ci tiene comunque a sottolineare che aveva concordato di essere ospite durante l’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso” solamente a titolo gratuito. Ora bisognerà vedere se Barbara D’Urso sarà disposta a concedere una seconda occasione alla showgirl.