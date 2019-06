Pamela Prati avvistata negli studi Mediaset: una nuova intervista all’orizzonte

Questa mattina la notizia è su numerosi giornali di gossip e testate giornalistiche: Pamela Prati sarebbe riapparsa a Mediaset. L’avvistamento è stato divulgato da Dagospia, irriverente sito di gossip fondato dal caustico giornalista Roberto D’Agostino.

Grazie all’attivazione di una fitta rete di collaboratori, Dagospia è riuscito a monitorare i movimenti dell’ex soubrette sarda e la sua presunta permanenza negli studi televisivi di Cologno Monzese. Sembrerebbe che martedì 11 giugno Pamela Prati abbia varcato i cancelli di Mediaset, dopo svariate settimane dalla sua apparizione a “Verissimo”, trasmissione condotta da Silvia Toffanin.

Recuperando tutte le informazioni disponibili, per completare l’indiscrezione bomba lanciata dal caustico giornalista 70enne, sembrerebbe proprio che l’ex soubrette sarda sia tornata a Mediaset. Indagando e ricostruendo i recenti spostamenti di Pamela Prati, ecco cosa ha svelato il noto sito di gossip: “Da pochi minuti Pamela Prati in Caltagirone ha varcato i cancelli degli studi Mediaset di Cologno Monzese. Cosa sarà andata a fare? Ah, saperlo… “.

Non potendosi esprimere in toto su quanto avvenuto nella giornata di martedì, alla vigilia di una nuova scoppiettante puntata di “Live – Non è la D’Urso“, il giornalista mantiene aperta l’ipotesi di una probabile ospitata televisiva di Pamela Prati. La supposizione che balza alla mente, di fronte a questo succoso scoop, è che Pamela Prati potrebbe essere nuovamente l’ospite di punta di uno dei talk show di Canale 5.

Al momento attuale non è trapelata alcuna notizia ufficiale da parte dei piani alti di Cologno Monzese, ma tutto fa presupporre che la prossima puntata della fortunata trasmissione di Barbara D’Urso possa esser nuovamente dedicata all’odissea Prati-Caltagirone. Proprio la settimana scorsa, infatti, la conduttrice aveva lanciato un esplicito invito alla 60enne sarda: “Io vorrei che Pamela Prati venisse qui a dirmi in faccia queste cose”.

In attesa di scoprire la vera motivazione che avrebbe condotto nei pressi di Canale 5 l’ex primadonna del teatro Bagaglino, sui social network sono sorte due ipotesi: la prima idea è quella di una possibile intervista per una delle principali trasmissioni di Mediaset. La seconda ipotesi presuppone, invece, che la Prati possa essersi recata a Cologno Monzese per reclamare un eventuale cachet non ancora elargito.