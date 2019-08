Pamela Prati attacca Barbara D’Urso e ringrazia Maurizio Costanzo

Il successo di “Live – Non è la D’Urso” va attribuito anche al caso Pratigate. Infatti, per quasi tutta l’edizione del talk show, si è parlato del matrimonio mai realizzato tra Pamela Prati e l’imprenditore inesistente Marco Caltagirone. A dire la loro su questo scandalo in studio sono stati ospiti le sue due agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Dopo il grosso clamore mediatico, Pamela Prati ha ammesso di voler voltare definitivamente pagina. Tuttavia, seppure sia passato del tempo, l’interesse su questo episodio non sembra essere scemato, e stando alle parole dell’ex primadonna del Bagaglino al settimanale “Oggi”, Sky e Netflix avrebbero l’intenzione di realizzare un film.

Le ultime novità sulla vicenda di Pamela Prati

Questa storia ha portato molto scompiglio nella vita della showgirl, poiché nell’ultimo periodo è stata praticamente costretta a chiudersi nel silenzio, parlando solamente attraverso il suo profilo Instagram. Tra le poche amiche apparse al suo fianco abbiamo potuto vedere spesso nelle stories Valeria Marini.

A prendere le difese di Pamela Prati ci pensa però anche Maurizio Costanzo con un articolo scritto su “Liberoquotidiano”. Dichiara di provare una forte simpatia nei confronti della showgirl sarda, dandole poi il consiglio sia di dimenticare la storia su Mark Caltagirone e poi lasciare perdere i programmi televisivi che a lungo hanno vivacchiato sulla faccenda.

Pamela Prati, nell’ultimo post su Instagram, ha voluto ringraziare Maurizio Costanzo. Prima di fare questo però lancia una frecciatina a Barbara D’Urso: “Stimo poche persone e crescendo il numero è sempre minore. Stimo le grandi menti, quelle brillanti e intelligenti, che parlano al momento giusto e rimangono in silenzio quando serve, per far emergere la professionalità e distinguerla dallo sciacallaggio”.

Successivamente aggiunge: “Uno di questi è Maurizio Costanzo, una persona autentica e i cui consigli sono esattamente i miei propositi. Sono una soubrette e tornerò a fare quello, non dando modo a programmi, che hanno vivacchiato (termine più preciso non poteva esserci) su una storia per me dolorosa, di continuare a vivere di luce riflessa perché privi di argomenti validi”. Il post termina con un semplice “grazie Maurizio”.