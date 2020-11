Pamela Prati: "Arriverà la verità sul Prati-gate" e torna in scena con una canzone

Il Prati-gate è stato un po’ il tormentone della scorsa stagione televisiva con tantissimi talk nelle varie trasmissioni televisive, a cominciare a Barbara d’Urso che, nelle sue trasmissioni televisive, ha fatto molto parlare con i vari protagonisti della vicenda. A distanza di alcuni mesi di silenzio, è proprio la stessa Pamela Prati a parlarne e lo fa direttamente dalle pagine del settimanale Chi in uscita il 18 novembre.

Nell’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, la nota soubrette ripercorre tutto il percorso continuando a sentirsi vittima di un sistema che ha procurato diversi danni, non solo alla sua persona, ma anche alla sua stessa immagine televisiva. Il fatto che in questo momento non lavori e non abbia impegni lo adduce al Prati-gate di cui spera, che prima o poi, la verità venga a galla.

Nel corso dell’intervista, racconta che è pronta a tornare in scena con un brano musicale dal titolo “Mariposita” dedicata alla sua amata mamma. Un brano il cui titolo che, in lingua spagnola, significa “farfalla”, fa riferimento proprio al vezzeggiativo con cui la mamma la chiamava quando era piccola. Afferma che le manca molto e, in un momento difficile come questo, avrebbe voluto averla accanto per sostenerla.

Prosegue affermando che la sua vita e infanzia sono stati molto difficili in quanto il padre li ha abbandonati e lei ha potuto contare solo sull’affetto della mamma che è sempre stata presente. Parla poi dell’amore e della sua situazione sentimentale, del fatto che si continui a parlare di sé per le sue storie d’amore e per imminenti matrimoni che, come nel caso di Mark Caltagirone, non vedranno mai la luce.

Riguardo alla sua vita sentimentale e ai progetti in tal senso, dice: “Ma io quando mi innamoro penso sempre che mi sposerò e formerò una famiglia”. Pamela Prati è single, non ha nessuno al suo fianco al punto che ha trascorso il periodo di lockdown da sola cogliendo l’occasione per avvicinarsi alla famiglia.