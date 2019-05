Pamela Prati a Verissimo, Alfonso Signorini elogia la Toffanin: "Silvia ha preteso di sapere la verità"

Il noto direttore del settimanale di gossip “Chi” Alfonso Signorini ha scritto una lettera aperta alla conduttrice del talk show televisivo “Verissimo” Silvia Toffanin, che sabato 11 maggio scorso ha ospitato la showgirl Pamela Prati, reduce dallo slittamento delle sue nozze con Marco Caltagirone, il misterioso imprenditore che non vuole apparire in pubblico e su cui c’è un grande mistero.

La compagna del vicepresidente Mediaset Pier Silvio Berlusconi sta per concludere una stagione televisiva di “Verissimo” a dir poco trionfale – complice anche l’innato garbo, la sensibilità così come la grande preparazione della Toffanin -, vedendo crescere di settimana in settimana i dati degli ascolti.

Le parole di Alfonso Signorini

A dispetto di chi nel corso di questi ultimi anni l’aveva attaccata per aver ottenuto la conduzione di “Verissimo” solo in virtù della sua storia d’amore con il figlio di Silvio Berlusconi, la conduttrice di Marostica ha dimostrato, ancora una volta, recentemente durante l’intervista con la showgirl Pamela Prati, di avere non solo grande abilità alla conduzione, ma anche di essere una giornalista molto capace, mostrando di avere sempre più dimestichezza con le interviste più complesse.

Alfonso Signorini ha voluto pubblicamente elogiare Silvia Toffanin per la grande abilità con cui ha tenuto testa a Pamela Prati, alle incongruenze, che hanno lasciato spazio per dubbi sulla veridicità delle sue dichiarazioni sull’esistenza di Marco Caltagirone. Il direttore di “Chi” ha scritto dopo aver visto l’intervista della Toffanin a Pamela Prati: “Brava Silvia! Intervistando Pamela Prati non le ha concesso sconti“.

L’opinionista del “Grande Fratello Vip” ha poi proseguito dicendo che la Toffanin ha incalzato la Prati con un fuoco di domande, mettendola piano piano all’angolo del ring; una cosa che avrebbero voluto fare milioni di telespettatori italiani, che avrebbero rivolto alla ballerina del “Bagaglino” le stesse domande su un matrimonio che oltre ad essere avvolto dal mistero, sembra, giorno dopo giorno, una squallida farsa.

Mentre Silvia pretendeva di sapere la verità, la Prati ha avuto dei momenti di incertezza, di evidente difficoltà, per poi lasciare lo studio. Signorini ricorda che il comportamento della Prati avuto durante la registrazione di “Verissimo” rievoca quel “Chiamatemi un taxi”, pronunciato dalla showgirl durante la partecipazione ad una passata edizione del Grande Fratello Vip.

Con la solita sottile e disarmante ironia che gli è propria, Signorini ha continuato la sua lettera aperta dicendo che Silvia Toffanin, dopo aver atteso mezz’ora che rientrassi la Prati in studio, ha mirabilmente posto fine a questo spettacolo nello spettacolo con un commento che meriterebbe il Telegatto: “È tutto una barzelletta che non fa neanche più ridere“.

Per Signorini non ci sono più dubbi sul fatto che Silvia Toffanin è ormai diventata padrona del mezzo televisivo: “ha imparato il valore dell’ascolto, ha acquistato in umanità, spessore ed empatia con il pubblico. In un momento in cui si fa presto a criticare ciò che si vede in tv, mi è sembrato doveroso sottolineare quando finalmente c’è qualcuno che fa la differenza“.