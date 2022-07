Pamela Petrarolo parla de "L’isola dei famosi": "Mercedesz ha usato Edoardo. Entrare in corsa è stato penalizzante"

Ascolta questo articolo

Il primo esordio sul piccolo schermo per Pamela Petrarolo avviene con “Domenica” condotte da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo tra il 1989 e il 1991. Dalla stagione televisiva 91-92, fa parte del cast di “Non è la Rai”, dove rimane per tutte e quattro le edizioni ottenendo un incredibile successo.

Negli anni ha partecipato in numerosi trasmissioni sia in casa Mediaset e Rai, spaziando tra i programmi di approfondimento fino ai reality show. Proprio negli scorsi mesi ha deciso di prendere parte a “L’isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi insieme a Nicola Savino e Vladimir Luxuria, per cercare di “rilanciare” la sua carriera dopo anni di allontanamento forzato dalla televisione.

L’intervista rilasciata da Pamela Petrarolo

In una lunga chiacchierata al sito “Isa & Chia“, Pamela rivela di essere molto felice della sua esperienza a “L’isola dei famosi” e che ritornerebbe nuovamente ma a una condizione: “Se potessi entrerei da subito e non in corsa. Entrare in corsa lo trovo assolutamente penalizzante. E per me lo è stato. Soprattutto nella fase finale, dove per un pelo non sono arrivata sul podio. E credo che la discriminante sia stata proprio quella”.

Parlando invece dei concorrenti, sottolinea come Lory Del Santo abbia provato in ogni modo di andare avanti il più possibile nel reality, ove avrebbe provato a far discutere un po’ tutti e si è messa contro tutti. Non nasconde che l’attrice sia riuscita a creare numerose dinamiche e, il fatto di esserci riuscita sia in maniera positiva che negativa, fa capire che Lory è entrata completamente nel gioco.

Parla poi di Mercedesz, e neanche su di lei pare avere un commento positivo: “Fortunata ma non meno stratega, che ha usato in qualche modo la storia con Edoardo per poter andare il più lontano possibile, considerato che lei è stata una delle naufraghe che comunque è rimbalzata spesso su Playa Sgamada, perché più volte è andata al televoto e l’ha perso. Per come è andata, sembrava che dovesse uscire da un momento all’altro, invece per sua fortuna è arrivata fra i sei finalisti”.