Pamela Perricciolo rompe il silenzio e racconta tutta la verità sull’odissea Prati-Caltagirone

“Tutte e tre abbiamo delle responsabilità in questa storia” , esordisce così l’intervista-confessione di Pamela Perricciolo, una delle due manager dell’ex showgirl Pamela Prati. “La password dell’account di Mark Caltagirone la ha Pamela Prati. Simone Coppi è un fake inventato tanti anni fa, gestito anche dalla Michelazzo”. Pamela Perricciolo, dopo un assordante silenzio durato intere settimane, ha finalmente rilasciato un’intervista chiarificatrice per il giornale Il Fatto Quotidiano.

La misteriosa ex agente della “Aicos Management Group”, non ha gradito le recenti dichiarazioni della sua collega-amica Eliana Michelazzo e della direttrice onoraria Pamela Prati, pertanto ha scelto di smentire le loro incongruenti versioni della storia: “Noi tre avevamo firmato da un legale un accordo di riservatezza, quindi tutte abbiamo interesse a tacere, no? E’ stato un gioco, non ci sono colpe legali, io ho deciso di dire la verità ma le altre due non lo faranno mai”.

Ma non è tutto. Pamela Perricciolo avrebbe, altresì, insinuato che ci siano dei veri interessi economici dietro la confessione di Eliana Michelazzo e di Pamela Prati: “Eliana prende 7000 euro a puntata dalla D’Urso, io non voglio né soldi né la tv. Pamela ha dei debiti, il cachet di Domenica In le è stato pignorato” avrebbe dichiarato, senza peli sulla lingua, Donna Pamela.

Nelle ultime ore il caustico e informatissimo giornalista Roberto D’Agostino ha anticipato alcuni succosi dettagli dell’intervista integrale, realizzata da Selvaggia Lucarelli. Martedì 28 maggio “Il Fatto Quotidiano” pubblicherà, per filo e per segno, le dichiarazioni esclusive di Pamela Perricciolo, la quale avrebbe sbugiardato totalmente le due versioni dei fatti, ricamate ad arte dalle sue ex amiche e compagne di inganni.

Secondo ‘Donna Pamela’ – nomignolo affibbiatole da amici e conoscenti – l’ex soubrette sarda avrebbe mentito spudoratamente alla conduttrice di “Verissimo” Silvia Toffanin ed Eliana Michelazzo starebbe tutt’ora recitando una parte, al fine di ottenere benefici economici dalle numerose interviste ed ospitate televisive.

Secondo Pamela Perricciolo, l’unica soluzione per fuggire all’incessante, quanto insostenibile, bufera mediatica che la sta coinvolgendo suo malgrado, sarebbe il trasferimento all’estero: “Come me ne devo uscire? Cosa dico? Che lo abbiamo inventato noi tre? Secondo te dovrei dire questo? Pensa che figura di merda” avrebbe dichiarato a Selvaggia Lucarelli. “Io per fortuna me ne sto andando a Zanzibar, apro un resort”.