Pamela Camassa: il desiderio di maternità, le nozze con Bisciglia e tanto altro

Sarà un un autunno importante per la bella conduttrice televisiva Pamela Camassa. Da molti mesi ormai il suo nome circola come prossima naufraga della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, il reality show targato Mediaset che partirà con nuovi opinionisti ma avrà al timone sempre llary Blasi.

Poche sere fa, Pamela ha presentato la seconda edizione del Maddaloni Charity, un evento a scopo benefico ideato dal noto judoka Marco Maddaloni e sua moglie Romina.La cerimonia è estata organizzata in una location d’eccezione, ovvero Villa Domi sui colli Aminei. Al fianco della showgirl anche il fashion manager e conduttore Alex Pacifico.

La Camassa non nega di essere molto legata a questo evento perché i proventi della serata sono andato interamente ad un’associazione benefica che supporta i bambini in difficoltà. La conduttrice toscana, che convive da anni con Filippo Bisciglia (conduttore del reality Temptation Island), sta seriamente pensando ad allargare la famiglia.

A Napoli proprio in questo evento, la presentatrice aveva lasciato metà del suo cuore ed ora è venuta a riprenderlo. Dopo aver espresso degli elogi per la famiglia di Marco Maddaloni, sempre in prima linea quando c’è da fare del bene, Pamela ha parlato di maternità. “Quando sarà sarà, ma un figlio lo vorrei” ha ammesso la showgirl, per poi aggiungere che in tanti le chiedono quando sposerò Filippo, ma per lei non e una priorità mettere l’anello al dito.

Insieme stanno bene da anni, si amano veramente, ed è anche per quello che vorrebbe coronare questo sentimento con un figlio. Questo però non significa che non si vuole sposare. Da adolescente Pamela Camassa è stata bullizzata da un gruppetto di ragazze durante la seconda superiore in Toscana nel suo paese d’origine.

Oggi la conduttrice sempre molto attenta alle problematiche sociali ha preso parte cortometraggio sul cyberbullismo dal titolo La stanza di Giuseppe Alessio Nuzzo che vede nel cast attori come Michele Placido. L’idea di condurre un programma insieme al suo compagno non le è stata ancora offerta, anche se a lei non dispiacerebbe.

Hanno avuto percorsi diversi, lei ha iniziato a lavorare prima di lui ed ha la sua piccola carriera televisiva. E sono in tanti a dire che Filippo e Pamela sono davvero una bella coppia. Si sono incontrati a Cortina D’Ampezzo, in montagna, nel 2008. Pamela ricorda bene quel momento: era in tuta da sci, hanno preso un pasto insieme e poi sono andati a guardare il panorama e si sono scambiati il primo bacio.

Ci sono tanti progetti in aria ma dato che la stagione autunnale è già iniziata, ormai punterà al 2022, che sarà un anno davvero della partenza. Le piacerebbe molto presentare un programma del mondo del varietà e della musica ed ha avuto il piacere di lavorare con Carlo Conti che è il superstite di questo genere e quindi chissà che non diventi un volto Rai.

Pamela Camassa parteciperà il 9 e 10 ottobre a Tennis and Friends, evento sportivo che si tiene anche quest’anno al Foro Italico a Roma. Molti i volti noti del mondo dello spettacolo che parteciperanno all’iniziativa benefica.