Pamela Anderson tronca la sua storia con il calciatore Rami: “È un bugiardo, aveva una doppia vita”

La loro relazione aveva stupito gli amanti del gossip, che davanti ad una coppia così assortita erano rimasti davvero esterrefatti. Lei, Pamela Anderson, sex symbol degli anni ’90, conosciuta da tutti come la più esplosiva bagnina di Baywatch, sembrava avere ben poco a che fare con Adil Rami, calciatore francese di origini marocchine, di 18 anni più giovane.

Dopo essersi fidanzati due anni fa in Costa Azzurra, la loro sembrava essere una storia d’amore travolgente. Lei in più di un’occasione aveva fatto sapere che la loro vita insieme era meravigliosa, che il fatto di avere alle spalle ognuno le proprie famiglie non contava nulla, così come l’evidente differenza di età.

Quella che aveva l’aria di essere una favola, d’improvviso è però crollata come un castello di carte. Pamela Anderson ha infatti voluto troncare la sua relazione con l’ex calciatore del Milan, accusandolo di averla presa in giro. Con un messaggio su Instagram, la procace attrice di origini canadesi ha sfogato tutta la sua delusione verso quell’uomo con cui ha condiviso più di due anni della sua vita. Come da lei mestamente confessato, questo lasso di tempo si è però dimostrato essere una grande bugia.

“Sono stata raggirata, portata a credere che tra noi ci fosse un grande amore”, ha sparato a zero con amarezza. In merito ha aggiunto di sentirsi ingannata da quello che si è dimostrato essere un bugiardo che conduceva una doppia vita. Anche perché, come da lei sottolineato, lui stesso criticava gli altri colleghi calciatori che si incontravano con altre donne, facendo uso di appartamenti prossimi a quelli in cui vivevano con le rispettive mogli e famiglie.

“Li ha chiamato ‘mostri’, ma questo è peggio. Ha mentito a tutti. Come è possibile poter controllare due cuori e menti di donne…” ha aggiunto, dando libero sfogo a tutta la sua frustrazione. Così, dopo aver maturato l’opinione che fossero molte di più le donne con cui si incontrava, Pamela Anderson ha voluto concludere sottolineando che dopo aver aiutato tante donne vittime di violenze ed abusi domestici, lei stessa rimpiange di non essere abbastanza attenta o in grado di aiutare se stessa.