Pamela Anderson si sposa per la quinta volta: il neomarito è la sua guardia del corpo

Pamela Anderson è convolata a nozze con la sua guardia del corpo, Dan Hayhurst. A svelarlo è l’attrice e modella americana in una intervista esclusiva con il tabloid inglese Daily Mail, nel quale ha svelato tutti i dettagli delle nozze, avvenute lo scorso Dicembre in Canada. La cerimonia ha avuto luogo nel giardino della proprietà di campagna che Pamela ha acquistato dai suoi nonni a Ladysmith, nel lato est di Vancouver Island, località dove la star è nata nel 1967.

Le foto delle nozze, avvenute la Vigilia di Natale, svelano la bionda procace in un abito nuziale celeste con un corpetto beige a maniche corte e un lungo strascico trasparente a pois bianchi. Sotto l’abito da sposa, un paio di stivali da pioggia Hunter per proteggersi dal fango del giardino. Nessun ospite presente, tranne il pastore locale ed i testimoni, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19.

Galeotto per Pamela e Dan è stato il lockdown dovuto al Coronavirus, che ha consentito alla coppia di stare insieme sette giorni su sette ed approfondire il loro rapporto, iniziato poco prima della Pandemia. “Quest’anno insieme è sembrato come sette, come anni per i cani. Sono esattamente dove ho bisogno di essere, tra le braccia di un uomo che mi ama veramente“, ha affermato la star di “Baywatch”.

Hayhurst, un costruttore di Vancouver Island, sta aiutando la star a ristrutturare la proprietà, nella quale lei vive dal 2019. I due sono anche molto impegnati in diverse associazioni benefiche locali a favore degli animali, una causa molto cara alla Anderson. “Pamela si è innamorata con il ragazzo della porta accanto“, svela una fonte vicina alla coppia. “E’ con una persona del genere che sarebbe finita se non avesse mai lasciato Vancouver Island.”.

Si tratta delle quinte nozze per la Playmate. Il primo matrimonio con il cantante Tommy Lee, con il quale condivide i figli Brandon, 23 anni, e Dylan, 22 anni, è durato dal 1995 al 1998. Nel 2006 ha sposato Kid Rock, dal quale ha divorziato lo stesso anno. Due le nozze con Rick Solomon, una prima volta nel 2007 terminata con un annullamento ed un secondo matrimonio nel 2013, mentre a gennaio del 2020 la cerimonia di nozze non ufficiale con l’uomo d’affari Jon Peters, dal quale si è lasciata solo 12 giorni dopo.