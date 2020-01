Pamela Anderson si è sposata per la quinta volta, ha detto sì al 74enne Jon Peters

Come riportato dal settimanale Hollywood Reporter, quello tra Pamela Anderson e Jon Peters è stato un matrimonio lampo che ha sorpreso gli appassionati di cronaca rosa. Lui produttore cinematografico di 74 anni e lei 52enne storica protagonista di Baywatch, si sono detti sì lo scorso 20 gennaio nel corso di una cerimonia privata a Malibù.

Per la leggendaria bagnina CJ Parker, quello con il magnate del cinema è il quinto matrimonio che arriva dopo quelli celebrati con Tommy Lee, Kid Rock e per due volte con Rick Salomon. La sex symbol degli anni Novanta e il produttore di A star is born in realtà si conoscevano già da diversi decenni. Nel 1989 avevano anche avuto un breve flirt, naufragato per via della differenza d’età.

Ma i due si rincontrarono anche una quindicina di anni dopo, facendo riaccendere una fiamma che non si era mai del tutto spenta. Ma anche in caso la loro love story non ebbe modo di durare, tanto che decisero di lasciarsi, andando ognuno per la propria strada. Pamela Anderson si è poi impegnata in diverse storie, di cui l’ultima con l’ex calciatore Adil Rami finita in malo modo.

E sarebbe stata proprio la conclusione di questa relazione ad aver riavvicinato i due, che intenzionati a non lasciarsi come già avvenuto altre due volte in passato, hanno deciso di andare dritti all’altare per promettersi amore eterno. Secondo l’Hollywood Reporter, sarebbe stato Jon Peter a fare il primo passo, determinato a non farsi scappare per l’ennesima volta la bionda più esplosiva degli anni Novanta.

Come dichiarato allo stampa, il magnate si è detto profondamente innamorato di donna con la quale si capisce alla perfezione. Lui che ha aggiunto che esistano dappertutto ragazze bellissime, ha voluto scegliere Pamela Anderson essendo lei una ragazza speciale che la ispira e con la quale vuole passare il resto della sua vita “Ho voluto solo Pamela. La proteggo e la tratto come lei merita di essere trattata” ha confessato il magnate del cinema che negli anni Settanta ha avuto una lunga storia d’amore con Barbra Streisand.