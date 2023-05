Paloma Faith critica La Sirenetta su Instagram

La nota attrice e cantante britannica, la cui canzone “Only love can hurt like this” ha spopolato su Tik Tok, è stata recentemente attaccata per suo post su Instagram in cui commentava negativamente il film live action della Disney “La Sirenetta, ormai da mesi al centro di varie critiche. Paloma Faith è anche nota per aver preso parte alla serie televisiva Pennyworth, nel ruolo di Bet Sykes (2019-2022) e nella serie Le relazioni pericolose, nel ruolo di Florence de Régnier (2022).

Scrivere un post su Instagram è sempre un rischio e Paloma Faith ha imparato la lezione. Molte sono state le critiche che l’attrice ha ricevuto in seguito ad un suo commento negativo sul remake de La Sirenetta, uscito qualche giorno fa al cinema. Il tutto perchè, a quanto pare, l’attrice ha espresso una sua personale opinione del film in toni non molto pacati.

In particolare, l’attrice si è focalizzata su un messaggio sbagliato che il film sembra portare avanti. Infatti, oltre ai toni non molto gentili, molti si sono stupiti di come l’attrice abbia frainteso il messaggio del film stesso. Paloma non ha da ridire sulla performance degli attori, anzi, afferma che Halle – ovvero Ariel – abbia svolto un ottimo lavoro e che si sia rivelata perfetta per il ruolo assegnato.

Ma da madre, continua poi l’attrice, non accetta il fatto che la sirena Ariel abbia sacrificato la sua voce e il suo essere sirena per amore di un uomo. Il tutto poi scandito con: “Cos’è questa m*rda!”. Secondo l’attrice sarebbe un messaggio sbagliato da condividere con le giovani ragazze e le future generazioni di donne. A molti il messaggio è apparso molto strano perchè, in realtà, il live action, come anche il film d’animazione originale, non ha come morale finale quella di premiare Ariel per aver sacrificato sè stessa per un uomo, anzi.

Alla fine, Ariel non ricava un bel niente dalla perdita della sua voce e dal suo privarsi del mare, ma al contrario, è nel momento in cui ritorna la sua voce e la sua vera forma che Eric la riconosce e si innamora ancora di più di lei per quello che realmente è. Nel film viene sottolineato maggiormente questo fattore: tra Ariel ed Eric non c’è solo un’intesa fisica, ma soprattutto un’intesa basata sui valori, sulla compatibilità di carattere. Alla fine, l’attrice sembra aver compreso l’errore e ha cancellato il post.