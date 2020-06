Pago, vetro della macchina distrutto e portafogli rubato: la rabbia del cantante

Le giornate storte capitano a tutti e questa volta sembra sia capitato al famoso cantante sardo. Si parla di Pago, nome d’arte di Pacifico Settembre. Un periodo alquanto altalenante per il cantante – da poco divenuto anche scrittore – che oscilla tra periodi di felicità e soddisfazioni, grazie al suo libro autobiografico “Vagabondo per amore“, a momenti di sconforto e tristezza, come in questo caso.

Da poco infatti si apprende la notizia, tramite una storia Instagram, che il cantante, con l’intento di di andare in palestra, ha ritrovato sulla sua auto una spiacevole sorpresa. Il vetro anteriore della sua auto infatti, è stato distrutto, ma ciò non basta, perché oltre al danno anche la beffa, in quanto nell’auto di Pago c’era anche il suo portafogli, che è stato ovviamente rubato.

Un inizio di giornata non proprio delle più felici per l’ex partecipante del “Grande Fratello Vip“, che nelle storie successive, manifesta la sua rabbia e il suo sgomento, affermando che dopo la palestra si dirigerà dal meccanico e poi a farsi benedire; su quest’ultima affermazione poi il cantante si corregge e aggiunge: “I problemi veri sono altri“.

Nelle storie successive Pago riprende l’argomento, affermando che la rabbia è dettata soprattutto dal danno intrinseco, non dal fatto che gli abbiano rubato il portafogli, anche perché, come Pago stesso afferma, nel suddetto portafogli non c’era quasi niente in termini di contanti: “Quel portafogli che mi hanno rubato, che poi non c’era niente dentro ma era lì per sbaglio, servirà a qualcuno per mangiare e per bere, e che Dio lo benedica!“.

In ultimo sembra che l’uomo stia cercando di voltare completamente pagina, dopo la sua burrascosa storia trascorsa con Serena Enardu; ad oggi infatti i due non sono più una coppia e sembra che entrambe le parti stiano tentando di ricostruirsi una vita da soli, senza la possibilità di un ulteriore ritorno di fiamma.