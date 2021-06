Pago parla della ex e apre a "L’isola dei famosi": "È un programma che mi affascina"

Pago ha ritrovato nuovamente la sua notorietà grazie alla sua partecipazione a “Temptation Island“, il reality show estivo prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Nella trasmissione entra in coppia insieme a Serena Enardu, ma come ben sanno i telespettatori la loro storia d’amore non resiste alle tentazioni offerte dall’isola della Sardegna.

Da qui però inizia una vera e propria avventura televisiva per Pago: dapprima Pacifico Settembre varca la porta rossa del “Grande Fratello Vip”, ove poi viene raggiunto da Serena Enardu in cui provano inutilmente a ritornare insieme. Successivamente viene chiamato da Carlo Conti per partecipare a “Tale e quale show“, ottenendo un buon successo grazie alle sue doti canore. Ovviamente non ha intenzione di abbandonare la sua carriera da cantante e durante la sua intervista a “Il Punto Z” presenta il suo ultimo singolo: “Parlo ancora di noi”.

L’ultima intervista di Pago

Intanto il cantante, intervistato dal sito “Super Guida Tv“, non chiude le porte alla televisione svelando che sarebbe pronto a partecipare a un altro reality show: “Devo confessarti che “L’Isola dei Famosi” è un programma che da sempre mi affascina. Mi piacerebbe capire quali sono i miei limiti e dove posso arrivare considerando che è un reality avventuroso. Se però la proposta non arriva non me ne faccio un problema”.

Parlando sempre del tema dedicato alla televisione, ha voluto dire la sua in merito a una possibile partecipazione della sua ex compagna, Miriana Trevisan, nella sesta edizione del “GF Vip”. L’unico consiglio che riesce a dare Pago è quello di essere sempre se stessi, mentre poi non pensa che possa darle qualche altro suggerimento poiché oramai lei lavora sul piccolo schermo da ormai trent’anni e conosce già tutti i trucchi del mestiere.

Parlando invece del suo futuro rivela che sta dedicando anima e corpo alla musica promettendo un nuovo singolo per l’estate oltre che debuttare con una band in uno spettacolo.