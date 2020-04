Pago e Serena: la quarantena, le liti e il matrimonio

Li avevamo lasciati fuori la porta rossa del noto reality show “Grande Fratello Vip“, sono stati di fatto la coppia più seguita del gossip; dietro una marea di incomprensioni ed un tradimento, i due non hanno mai smesso di far parlare e di creare notizia, tanto che la stessa produzione del GF Vip, quando i due erano ancora nella casa, spingeva molto su di loro, affinché si creasse notizia per incuriosire i telespettatori.

Si parla di Serena Enardu e Pago, al secolo Pacifico Settembre; in molti conoscono le vicende che hanno riguardato i due sardi, dal tradimento di Serena a Tempation Island, ai vari gossip nati successivamente. Ora si ritrovano in un momento idilliaco, a vivere insieme per il Coronavirus, raccontandosi in una recente intervista.

I due infatti affermano che insieme hanno imparato a viversi di più, a stemperare le tensioni la dove nascono, a sapersi apprezzare ed evitare le occasioni di scontro gratuito. Infatti Serena afferma: “Da molto tempo non passavamo insieme così tanto tempo, prima di questa quarantena, ad ogni lite, mettevamo in discussione il nostro rapporto“.

Sembra dunque che i due stiano imparando a viversi di più, ad avere maggior considerazione l’uno dell’altra; l’argomento poi passa ad un punto delicato per la coppia, la questione matrimonio. Non è di fatto un mistero che Pago ha sempre avuto il desiderio di voler convolare a nozze, chi è sembrata più restia appariva da sempre Serena.

A tal proposito sembra che, almeno per ora, non vi sia ancora il progetto in cantiere, ma la dove si inizia a progettare qualcosa, di certo non sarà un matrimonio da Vip, tutt’altro, sarà una funzione in totale riservatezza, senza telecamere, senza creare notizie gratuito, un matrimonio “top secret”, a tal proposito infatti Pago aggiunge: “Se mai in futuro ci sposeremo non lo diremo. Abbiamo già raccontato troppo. Non sarà ammesso neanche un telefonino“.