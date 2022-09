Pago e Serena Enardu, possibile ritorno di fiamma: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Il pubblico ha avuto l’opportunità di conoscere la coppia formata da Pago e Serena Enardu durante la loro partecipazione a “Temptation Island Vip” dove hanno testato la loro storia d’amore. Un esperimento fallito clamorosamente poiché, dopo l’avventura in Sardegna, entrambi hanno deciso di prendere strade diverse.

Successivamente il cantante, per via della notorietà ottenuta nel reality prodotto da Maria De Filippi, ha preso parte alla quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, dove verrà raggiunto dalla sua ex. In quell’occasione, tra Pago e la Enardu sembrava essere ritornato nuovamente il sereno, ma la coppia alla fine deciderà per l’ennesima volta di allontanarsi e concludere definitivamente la relazione.

Le ultime voci su Pago e Serena Enardu

Intanto, secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dalla pagina Instagram “The Pipol Tv“, tra Pago e Serena potrebbe esserci un clamoroso ritorno di fiamma. Infatti, come si può leggere sul loro post, entrambi avrebbero deciso di rifrequentarsi nuovamente senza però pubblicare foto sui social poiché da oggi vogliono fare le cose con calma senza buttare nulla in pasto al pubblico.

“Sono state una delle coppie più amate e discusse degli ultimi anni in tv tra Temptation Island e Gfvip, due anni fa Pago e Serena Enardu si sono detti addio” si legge su “The Pipol Tv” ove poi viene aggiunto: “Adesso come riveliamo noi di Pipol, i due si sono rivisti in primis perché il cantante non ha mai smesso di avere rapporti con il figlio maggiore della Enardu, poi perché forse quel sentimento non si è mai spento“.

Proprio per via questo sentimento si sarebbero decisi nel rivedersi nuovamente: “Infatti la coppia pare che in queste ultime settimane abbia ripreso a frequentarsi. Nessuna foto social. Nessuna condivisione pubblica perche questa volta i due vogliono camminare con i piedi di piombo verso la strada dell’amore. Quello vero”.