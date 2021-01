Pago e Serena Enardu di nuovo insieme: "Abbiamo assecondato il nostro desiderio di riprovarci"

Il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago e l’ex tronista di “Uomini e Donne”, Serena Enardu, sono tornati ufficialmente insieme. Tutti ricorderanno la complicatissima relazione che i due, lo scorso anno, hanno praticamente vissuto sotto le telecamere. Dopo circa 7 anni insieme, Pago e Serena decisero di partecipare a “Temptation Island Vip” e da lì partì tutto.

La Enardu, nel villaggio delle fidanzate, instaurò un feeling speciale con il tentatore Alessandro Graziani e ciò la portò a perdere Pago. Il loro falò di confronto finale fu sotto gli occhi di tutti e dopo una accesa discussione i due si dissero addio. L’ex tronista ammise di non essere più innamorata del suo compagno, mentre il cantante soffriva e anche tanto.

Pago venne poi ingaggiato come concorrente al “Grande Fratello Vip”, Serena si riscoprì innamorata di lui ed entrò anch’essa nella casa, nelle vesti di concorrente. La coppia si riappacificò, salvo poi litigare e lasciarsi nuovamente, una volta fuori. Pago non riusciva a lasciarsi alle spalle ciò che era accaduto a “Temptation Island Vip”, aveva scoperto alcune cose che Serena gli aveva nascosto in merito al suo rapporto con Alessandro e così la coppia, chiuse ancora.

Proprio quando tutto sembrava essere naufragato, come un fulmine a ciel sereno, i due hanno dichiarato di essere tornati insieme. Attraverso il proprio profilo Instagram, l’ex tronista ha ufficializzato la volontà da parte di entrambi, di riprovarci. Serena ha ammesso che lei e il cantante hanno cercato di allontanarsi, ma non ci sono mai riusciti del tutto. Hanno così deciso di concedersi una nuova opportunità, non commettendo più gli stessi errori del passato.

“Abbiamo il forte desiderio di stare insieme. Davanti a qualcosa di più grande di noi, non c’è niente da fare se non arrendersi e dire va bene proviamo a impegnarci. È un riavvicinamento soft. Abbiamo semplicemente assecondato il nostro desiderio di riprovarci, e basta. Neanche noi sappiamo cosa potrà succedere“, queste le parole della Enardu. Serena infine, ha ammesso che vivranno la loro relazione lontano da occhi indiscreti perché proprio il fatto di essere sotto i riflettori, li ha portati ad allontanarsi.