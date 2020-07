Pago e Serena, dopo la bufera si sono incontrati di nuovo: il racconto della Enardu

La storia d’amore tra Pago e Serena Enardu ha attraversato trasversalmente quasi tutti i programmi televisivi. Infatti, ha conosciuto una crisi profonda a “Temptation Island” quando Serena ha perso la testa per il tentatore Alessandro. Subito dopo hanno fatto una sorta di terapia di coppia durante le puntate di “Uomini e Donne”, quando Maria De Filippi ha cercato di far riavvicinare i due con scarsi risultati. Per finire poi, Pago è entrato nella casa del “Grande Fratello Vip“, dove poco dopo l’ha raggiunto Serena e lì sembrava che tutto si fosse risolto.

Così non è stato, perché alla fine la coppia non ha resistito e si è detta addio per sempre. Un addio social, fatto di frecciatine, accuse e rivelazioni inaspettate: la più pesante, e forse quella determinante, è stata quando Pago ha dichiarato di essere stato preso in giro da Serena circa il rapporto che ha avuto con il tentatore.

Serena Enardu racconta l’incontro con Pago

Ora, dopo un periodo lontani, si sono incontrati di nuovo in Sardegna e sembra che le cose vadano meglio: così come dichiarato da loro stessi, il loro incontro è stato sereno e tranquillo. Pago si trovava sull’isola con il figlio Nicola e così hanno deciso di aprofittare per prendersi un caffè insieme e parlare tranquillamente, essendo riusciti a superare quell’astio e quella rabbia che non rendeva possibile un confronto civile.

“La verità è che ci siamo presi un caffè, ci siamo fatti una bellissima chiacchierata con toni molto soft. Non è successo niente, ci siamo semplicemente scambiati delle opinioni dopo che è passato un po’ di tempo e con la testa un pochino più lucida, ci siamo detti un paio di cosa e nient’altro” con queste parole la Enardu ha informato i suoi followers su Instagram.

Pago non molto tempo indietro, non ha escluso del tutto un ritorno di fiamma con la Enardu, e questa ritrovata serenità potrebbe essere il primo passo verso un nuovo inizio. Al momento, comunque, il cantante non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.