Pago confessa: "Io e Serena non conviviamo" e accusa tre gieffini

Nella casa del “Grande Fratello Vip“, Pago è stato nel bene o nel male, uno dei concorrenti che più hanno animato questa quarta edizione, nonostante la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia sia terminata prima del previsto. Inizialmente Pago era uno dei candidati alla vittoria finale, ma l’ingresso della sua compagna, Serena Enardu, ha sovvertito le carte in tavola.

Dopo l’esperienza vissuta nel reality più longevo della televisione italiana, Pago e Serena hanno deciso di concedersi una nuova opportunità e nonostante le critiche e gli attacchi che in questi mesi li hanno investiti, la coppia vive adesso una storia tranquilla. A raccontare come procedono le cose ci ha pensato Pago, il quale attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “Uomini e Donne Magazine“, ha spiegato come va la storia d’amore tra lui e l’ex tronista.

Il cantante ha specificato che la convivenza con Serena non è ancora partita a causa dell’emergenza sanitaria, dettata dal Coronavirus, che in queste settimane ha messo in ginocchio l’Italia intera. Pago ha raccontato che non può andare nella sua casa a Pavia per recuperare i suoi effetti personali e dunque per tale ragione la convivenza tra il cantante e la Enardu si è arenata.

Pago ha inoltre raccontato di essersi trovato, una volta uscito dalla casa del Grande Fratello, di fronte ad una situazione impensabile e ha poi aggiunto che lui e Serena, una volta che l’incubo Coronavirus sarà terminato, andranno a vivere insieme a Milano: “La mia realtà è ancora sottosopra. Non potendo riprendere le cose a Pavia è difficile tornare a Cagliari (paese nel quale vive la Enardu ndr). Stiamo già cercando casa a Milano, anche se con questo clima le cose non sono semplici“.

Da quando Serena si è detta pronta per il matrimonio, il cantante sogna come sarà la sua proposta e la immagina così: “Qualcosa di non troppo progettato, ma sorprendente“. Per la location, Pago ha confessato che esiste un luogo che rispecchia il suo amore con Serena e sognerebbe di sposare lì la donna che ama, si tratta di un posto sul lago Maggiore, legato ai loro primi mesi insieme.

In chiusura, il cantante non si è risparmiato nel lanciare una stoccata a tre gieffini, suoi ex compagni di avventura. Pago si è detto dispiaciuto soprattutto per il comportamento di Patrick, Andrea Montovoli e Fernanda Lessa e del fatto che all’interno della casa si siano schierati e abbiano parlato male di lui alle sue spalle, nonostante abbiano ormai un’età avanzata e queste sono cose che spettano ai ragazzini.