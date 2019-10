Pago commenta la sua esperienza a "Temptation Island Vip" ringraziando i suoi fan

La coppia formata da Pago e Serena Enardu non ha superato tutte le tentazioni messe in gioco da “Temptation Island Vip“, il reality show di canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. L’ex tronista di “Uomini e Donne” infatti sembra essersi avvicinata molto al suo tentatore Alessandro Graziani, andando immediatamente dal giovane dopo aver rotto con il cantante.

Una scelta non molto apprezzata sui social network, come si può notare facilmente dai commenti sotto ai post di Serena Enardu. In tanti criticano i compotamenti avuti dall’ex tronista di “Uomini e Donne”, che ha deciso di avvicinarsi a un ragazzo molto più giovane di lei rifiutando quindi Pago.

Il vero vincitore di questa storia quindi, almeno tra i fan di “Temptation Island Vip”, resta Pago. L’ex marito di Miriana Trevisan sta ricevendo numerosi complimenti sui social, come mostrato da lui stesso con alcune storie su Instagram in cui mando lo screen con più di ottocento messaggi non letti su Whatsapp.

Pago ringrazia i suoi sostenitori

Il cantante, quindi, per ringraziare coloro che gli stanno mostrando una certa vicinanza, ha voluto scrivere un post su Instagram: “Mi ero ripromesso di non emozionarmi più di fronte alle migliaia di belle parole che state continuando a scrivermi da quando è cominciato il mio viaggio, anche perché ho già pianto abbastanza.. e poi vorrei dire che i vostri messaggi non è che siano poi così tanti.. Sono solo molti, ma molti ma molti e ancor di più, così tanto che non potete nemmeno immaginare”.

Ammette che, prima di partecipare a “Temptation Island Vip”, non si sarebbe mai aspettato tutto questo affetto nei suoi confronti. L’unico post che decide nel pubblicare è quello di Nunù Settembre, la sua sorella, in cui si complimenta con lui per il percorso fatto nel reality show. Oltre a lei ringrazia sua madre, il fratello Pedro e il padre.