Pago attacca duramente un hater su Instagram

Pago è stato uno dei concorrenti dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara. Ma la sua avventura nella Casa non è stata del tutto positiva, poiché l’artista esce praticamente subito. Ciononostante la trasmissione a Pago è servita per far pace con la sua attuale compagna Serena Enardu. I due, che hanno chiuso la loro relazione durante “Temptation Island Vip“, sono ritornati insieme proprio grazie alla loro esperienza negli studi di Cinecittà.

Ad oggi il panorama musicale sta vivendo un periodo di forte incertezza. Sembra ormai una cosa certa che, a causa del Coronavirus, i tour estivi vengano rinviati a data da destinarsi. Tuttavia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella sua ultima conferenza stampa, non ha menzionato il futuro degli artisti italiani.

Anche Pago è preoccupato per il suo futuro lavorativo e su Instagram dichiara: “Sono sicuro che la mia domenica non è molto diversa da quella degli altri musicisti, quelli che forse dovranno capire come sbarcare il lunario nei prossimi mesi … Speriamo bene ragazzi, speriamo che la musica ritorni presto a risuonare non solo tra le nostra mura!”.

In molti hanno dimostrato la vicinanza nei confronti dell’artista, dichiarando che in questo periodo la musica potrebbe servire a dare un po’ di sollievo. Ma comunque non sono mancati dei commenti negativi: “Vai a raccogliere i pomodori, è sempre un lavoro no?”.

Queste dure parole hanno fatto letteralmente infuriare Pacifico Settembre, che ha deciso di rispondere duramente al suo hater: “Ma tu che sei schierata in prima linea trovi la voglia e il tempo di venirmi a scassare la mi**hia ? Ma vai a ca**re va .. sparisci e trovati tu qualcosa da fare per te invece di sparare mi**hiate nei social degli altri”.