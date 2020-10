Pago all’Isola dei Famosi 2021? L’indiscrezione e la risposta del cantante

Dopo il suo periodo amoroso alquanto altalenante con la sua ex compagna, Serena Enardu, sembra che per il cantante Pago – al secolo Pacifico Settembre- le cose stiano adesso andando per il verso giusto, almeno per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Sembra infatti che Pacifico abbia tutte le intenzioni di dimostrare le sue reali doti canore, iniziando proprio dal suo successo nel programma “Tale e Quale show”.

La sua ultima performance, dove interpretava Fabrizio Moro, con la sua canzone “Portami via”, gli ha consentito di diventare vincitore della terza puntata dello spettacolo. In una recente intervista concessa a “Superguida tv“, il cantante parla apertamente dei suoi progetti, soprattutto di quelli presenti.

Ma intanto il pubblico desidera anche sapere delle sue intenzioni future, cosa si prospetta per il cantante all’orizzonte. Da qualche tempo infatti, è iniziata a circolare l’informazione secondo cui Pago parteciperà alla prossima edizione de “L’isola dei famosi“. Ovviamente appare essere un’ipotesi del tutto possibile, ma intanto l’artista risponde in modo sarcastico che in realtà non è a conoscenza di questa opportunità futura.

Sembra quindi che, almeno per adesso, Pago non rientri tra la rosa di partecipanti pronti a sbarcare in Honduras. Però il cantante ha fatto in seguito una dichiarazione, che ha instillato lo stesso la speranza nei suoi tanti fan, affermando: “Posso però dire che sarebbe una bella avventura“. Sembra quindi che Pacifico sia aperto a tutte le proposte che gli riserverà il futuro.

Nella mente di Pacifico sono ben altri i progetti che vorrebbe rendere reali, uno tra questi appare quello di partecipare al prossimo Festival di Sanremo. Sembra quindi che il cantante abbia tutte le intenzioni di affermare la sua carriera artistica, dimostrando le sue reali doti. Non resta dunque che attendere i prossimi passi di Pago, per scoprire finalmente se prenderà parte al prossimo Sanremo 2021 oppure sarà un nuovo naufrago dell’Isola dei famosi.