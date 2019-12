"Padrona dei miei sogni", è Lucia l’unica donna di Ricky Martin

Ricky Martin, cantante di Livin’ la Vida Loca, che ha fatto sognare più di una generazione di donne, ha finalmente trovato quella della sua vita: la figlia Lucia, che ha mostrato in un rarissimo scatto social. La fotografia, condivisa con i suoi numerosi follower tramite Instagram, è accompagnata da una didascalia che recita: “Padrona dei miei sogni“.

La dichiarazione d’amore più puro e sincero che esiste è per una simpatica bambina dagli occhi blu che, nella foto, appare avvolta da un accappatoio che riproduce un tenero leoncino. Lucia Martin-Yosef è nata da una madre surrogata lo scorso 24 dicembre, lo stesso giorno di Ricky Martin, ed una settimana dopo il cantante aveva dato la notizia ai suoi fan più sfegatati: “Siamo emozionati nell’annunciare che siamo diventati papà di una bambina bellissima, che abbiamo chiamato Lucia Martin-Yosef“.

Oggi, la bambina, che ha preso il cognome di entrambi i genitori, condivide la casa e la vita con altri tre fratelli: Matteo e Valentino, nati da una madre surrogata che quasi dieci anni fa hanno reso il cantante un padre single, e Renn, adottato insieme al marito solo due mesi fa. “La famiglia famiglia numerosa che ho sempre sognato“, ha dichiarato il portoricano in più di un’occasione.

Ricky Martin e Jwan Yosef, pittore ed artista svedese di origine siriana, si sono mostrati insieme per la prima volta sul red carpet di una serata di beneficenza a San Paolo, nel 2016. Successivamente, nel 2018, hanno coronato il loro amore con un matrimonio avvenuto in gran segreto e lontano dagli occhi indiscreti di fotografi e giornalisti.

Di recente, il cantante, che per il suo forte contributo per la diffusione per la musica latina nel mondo viene spesso considerato il Re del Pop Latino, ha rilasciato un’intervista in cui ha dichiarato: “In casa non dorme più nessuno, ma è davvero tutto molto bello“.