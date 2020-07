Pace fatta tra Belen Rodriguez e Nina Moric, galeotta è stata la serata a Capri

Nina Moric e Belen Rodriguez, due donne dello spettacolo tra le quali per anni non scorreva buon sangue, adesso hanno fatto la pace. Entrambe hanno in comune un uomo che ormai fa parte del loro passato: Fabrizio Corona. Ex moglie e madre di suo figlio Nina, grande amore Belen, per entrambe la storia con Corona è terminata e hanno voltato pagina.

Belen è senza dubbio la regina del gossip e proprio in queste ultime settimane è al centro della cronaca rosa a causa della fine bis del suo matrimonio con Stefano De Martino, l’inizio di una nuova relazione con l’imprenditore Gianmaria Adinolfi e soprattutto si vocifera insistentemente, del tradimento da parte di De Martino con la conduttrice Alessia Marcuzzi.

Insomma si tratta di un periodo complesso per Belen, eppure una gioia è arrivata: la pace con Nina Moric. In passato le due ex di Corona se ne sono dette di ogni, finendo addirittura in tribunale, con Belen che citava in giudizio la Moric a causa di frasi diffamatorie, riuscendo a vincere la causa e ottenendo un risarcimento. Oggi tutto ciò è acqua passata e le due donne ci hanno messo una bella pietra sopra.

La Rodriguez, in vacanza a Capri, ha postato una foto mozzafiato che la ritrae in bikini su una barca e sotto, con grande sorpresa, è arrivato il commento di Nina: “Tutti muti“, con tanto di cuore al seguito. Ma non è finita qui, le due si sono divertite all’Anema e Core, un locale di Capri e come rende noto “Giornalettismo“, hanno condiviso il palco, cantando e ballando e soprattutto abbracciandosi, come testimonia un video diffuso da “Chi Magazine“.

Tra le due donne è ormai scoppiata la pace e sicuramente questa è una bella notizia. In questo momento storico, Nina vive un periodo felice accanto ad un imprenditore non noto e soprattutto grazie al fatto di aver ricucito il rapporto con Corona ritrovando così un equilibrio familiare, a differenza di Belen che, come detto poc’anzi, naviga in acque abbastanza mosse, anche se sembrerebbe essersi già consolata alla grande.