Pace fatta per Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi: risate e sorrisi tra le due donne, insieme alla MFW

Incredibile ma vero: Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci non solo si sono riviste per la prima volta dopo il Grande Fratello Vip 5, ma hanno addirittura fatto un video insieme! A pubblicarlo sul suo seguitissimo profilo Instagram è stata l’ex moglie di Flavio Briatore, che con un sorrisoe ha annunciato ai fan di avere una sorpresa per loro; uno scoop esclusivo, ha dichiarato allargando l’inquadratura della telecamere.

E così accanto a lei si vede apparire Giulia Salemi, che nella Casa era una delle ragazze con cui aveva legato meno soprattutto per via di Pierpaolo Pretelli, che aveva corteggiato prima l’una e poi l’altra, fidanzandosi poi seriamente con l’influencer italo-persiana. Oggi Pierpaolo e Giulia – o i “Prelemi”, come li chiamano i fan – sono felicissimi insieme e a quanto pare tra la Salemi e la Gregoraci non c’è più alcuna antipatia.

Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi si sono incontrate alla MFW (Milano Fashion Week)

Nel video in questione, infatti, si vede l’influencer che si avvicina a Elisabetta Gregoraci ed entrambe sorridono dicendo “scoop!”. Non solo, perché successivamente le due donne salutano tale “Marcello”. Chi ha seguito il GF Vip 6, sa che si tratta dell’avvocato che segue entrambe e che l’ex di Flavio Briatore disse di aver chiamato per vedere se c’erano gli estremi per querelare la Salemi.

Si trattava ovviamente di uno scherzo, anche perché l’avvocato non avrebbe potuto comunque seguire una causa tra due sue clienti. In ogni caso, anche se fosse stato vero, oggi non ce ne sarebbe più stato bisogno, perché a quanto pare Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi si sono incontrate alla Milano Fashion Week, dove si trovano entrambe, e non si sono affatto evitate; anzi!

Come visto su Instagram, le due hanno chiacchierato e fatto un video insieme, stupendo i fandom di entrambe, che ancora oggi si detestano e si lanciano frecciatine come ai tempi del Grande Fratello Vip.