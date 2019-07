Pablo Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen sono ufficialmente una coppia

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Stefano Oradei quindi non aveva così torto, ma in molti volevano far credere che era davvero così. Che c'era un certo feeling tra Pablo Daniel Osvaldo e Vera Kinnunen era ormai ovvio, ma di certo avrei sperato che i due non si fossero messi insieme, soprattutto dopo le scuse chieste da Stefano in diretta su Rai 1.