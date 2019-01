Ospite in discoteca nonostante la convalescenza: spunta la locandina che tira in ballo Francesco Chiofalo

Come sta Francesco Chiofalo? Da giorni la domanda rimbalza sul web e sui social network, scatenata da un post di Instagram pubblicato da una discoteca sanremese. La locandina di un noto locale notturno starebbe promuovendo la serata del prossimo 5 febbraio, durante la quale l’ex protagonista di Temptation Island sarà Special guest insieme ad altri vip.

Sull’onda della suddetta locandina, le polemiche sullo stato di salute di Francesco Chiofalo sono iniziate a rimbalzare sul web e poi su alcuni canali social, suscitando la reazione dei followers, tra preoccupazione e perplessità. Il sito di gossip BitchyF ha parlato di un’ipotetica partecipazione di Chiofalo e ha riportato la testimonianza tangibile di un volantino promozionale, relativo ad una serata precista per il 5 febbraio in un noto locale di Sanremo.

Sul web sono iniziati a circolare i primi interrogativi e i primi commenti dei fan, i quali stentano a credere che ‘Lenticchio’ possa effettivamente esser coinvolto nel suddetto evento notturno. Il popolo del web si domanda se Francesco Chiofalo possa essersi già ripreso dall’intervento chirurgico al cervello e, soprattutto, se abbia superato in toto la convalescenza post-operatoria.

In queste settimane, dopo il delicato intervento chirurgico subìto al cervello – con il quale Francesco Chiofalo si era fatto asportare un voluminoso tumore cerebrale – sono apparsi numerosi post sui social network, molti dei quali comunicavano che la sua convalescenza stesse procedendo egregiamente. Invece non è ancora giunta una conferma o una smentita da parte del diretto interessato per ciò che concerne il presunto evento del 5 Febbraio.

In rete gli ultimissini post stanno sollevando un polverone che orbita intorno a questa dubbia ospitata vip, organizzata in un locale notturno di Sanremo e con tanto di locandina promozionale annessa. Che si tratti di una collaborazione non autorizzata? Come reagirà Francesco Chiofalo dinnanzi a questa nuova polemica social?