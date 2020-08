Oscar Branzani attacca Eleonora Rocchini: “Meschina e Falsa. Schifo”

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, una delle coppie più popolari e discusse di “Uomini e Donne”, continuano a far parlare di loro dopo ben quattro anni dall’inizio della relazione davanti alle telecamere dello show di Mediaset.

Risalivano a poche settimane fa le voci di un riavvicinamento tra i due, che un anno fa avevano bruscamente interrotto la loro relazione, grazie anche ai post sui social media che dimostravano che spesso i due si trovavano contemporaneamente negli stessi luoghi.

Riavvicinamento che sembra adesso un distante miraggio, visto l’ultimo post di Branzani sui social media nel quale invia precise e pesanti accuse nei confronti della ex compagna. “Se una persona meschina professa amore e poi si è scoperto che mentre mi diceva ti amo, si risentiva con uno che chiamava ‘schifoso”, scrive Oscar.

Il riferimento è al napoletano Nunzio Moccia, ex della sorella di Oscar Dalila che, da inizio quarantena, farebbe coppia fissa con la Rocchini. Fu proprio la stessa Dalila a rivelare la storia segreta tra Eleonora e Nunzio, che avrebbero iniziato il loro flirt proprio nel periodo in cui Eleonora e Oscar si stavano riavvicinando.

“Non ho mai conosciuto persona più meschina e falsa. Non sono più un capotreno, ma un UOMO, quello che lei scrisse anche sui social in mese fa. Schifo”, conclude Oscar nel suo durissimo attacco.

Branzani si trova al momento in vacanza in Sardegna in compagnia della sorella e di un gruppo di amici, mentre la Rocchini si trova a Lampedusa con Nunzio ed avrebbe confessato ai fan di essere felice come mai prima, perché ha “seguito il cuore.”

Battuta che si è meritata un’altra frecciatina da parte di Oscar, che in un recente post su Instragram ha risposto sarcasticamente ad un commento che chiedeva “Ma Eleonora? Mi sono persa qualche cosa?” dicendo “…ha seguito il cuore”.