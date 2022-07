Oroscopo dal 25 al 31 luglio 2022, i segni più fortunati: 2 saranno focosissimi!

Ascolta questo articolo

Ci sono importanti novità per gli appassionati di astrologia: l’ultima settimana di luglio porterà grandi successi in amore soprattutto ad alcuni segni. E’ stata stilata, infatti, una particolare classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo dei prossimi giorni. Sono attesi grandi riscontri anche sotto le lenzuola.

Come si sa, l’estate è la stagione dove sbocciano gli amori, e per qualcuno è arrivato finalmente il momento di raccogliere i frutti di tanta attesa. Secondo la lettura delle stelle, ci sono dei segni che saranno particolarmente fortunati in questo ambito, non resta che dare un’occhiata a questa speciale classifica: ecco chi troverà finalmente l’anima gemella.

I segni più fortunati

Nella settimana che va dal 25 al 31 luglio 2022 si segnalano importanti osservazioni in chiave astrologica, cioè i pianeti veloci non cambieranno disposizione rispetto alla precedente settimana, con l’unica particolarità che si avrà la congiunzione di Urano al Nodo Nord nel segno del Toro.

L’importante riscontro di questa situazione astrologica è data dalla particolare fortuna di cui potranno godere alcuni segni in chiave amorosa nei prossimi giorni. A tal proposito, ad ottenere il primato di questa speciale classifica è il segno dei pesci, il quale pare che riuscirà finalmente a realizzare tutti i suoi sogni d’amore più proibiti. Dopo tanta attesa è arrivato finalmente il momento di godersi un po’ di fortuna, la prossima settimana sarà particolarmente intensa dal punto di vista dei sentimenti.

Al secondo posto c’è il segno del cancro, per questo segno di acqua il finale di luglio sarà certamente con il botto, in quanto esploderà presto tanta passione. Sono soprattutto questi due segni d’acqua che incontreranno molta fortuna nei prossimi giorni, ma non è da sottovalutare anche il toro, per il quale si sta delineando finalmente un quadro più chiaro, non resta che agire e riscuotere il meritato successo.