Ornella Vanoni, un patrimonio da 118 milioni di euro? Ma la verità è un’altra

Un’artista a tutto tondo che, nonostante la sua età in termini di carriera, riesce ancora a far emozionare con la sua musica; parliamo di Ornella Vanoni. La cantante infatti ancora oggi si ritrova nel pieno di una serie di progetti musicali, tutti portati avanti con grande professionalità, la stessa che ha sempre contraddistinto la Vanoni.

Di recente infatti la donna ha persino collaborato con il duo Di Martino, Colapesce, con il loro nuovo singolo “Toy Boy”. La Vanoni insomma è un vero vulcano di energie. Di recente la donna ha concesso una corposa intervista al “Corriere Della Sera“, in cui si confessa senza veli, senza filtri, riguardo ai suoi progetti lavorativi futuro, ma soprattutto rivelando alcuni aneddoti di vita passata.

Ornella Vanoni, patrimonio da 118 milioni? La verità

Su Ornella sono state dette tante di quelle che cose che spesso si fa fatica a distinguere il fake dalla verità. Di recente infatti circolava persino la notizia che la donna fosse oltremodo milionaria, con un conto in banca di ben 118 milioni di euro. Anche questa notizia è stata affrontate nell’intervista alla cantante, chiarendo una volta per tutte che non è affatto vero quanto circolare in rete.

La Vanoni ha infatti affermato che se fosse vero: “non sarei qui, ma a nuotare in una isola del Pacifico“. Tante sono state le volte in cui la donna è stata sottopagata, completando le tournée ma percependo solo una parte dell’incasso accordato. Inoltre Ornella dichiara che nella sua vita non sono mancati episodi in cui ha sperperato il suo patrimonio, il tutto all’insegna del suo senso di solitudine, che da sempre l’accompagna.

Ecco infatti cosa dichiara la donna in merito: “Compravo una casa, la arredavo, poi vedevo che nessuno veniva a trovarmi, neppure mio figlio, e la rivendevo, magari a metà prezzo“. A proposito del figlio, la donna ha infatti aggiunto che da poco ha avuto modo di poter ricucire un rapporto con il suo Lucio Ardenzi (classe 62), a causa di un rapporto conflittuale e distante. Sembra dunque che la storia del patrimonio milionario della Vanoni non sia altro che una bufala generata dal web.