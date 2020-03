Ornella Vanoni, l’appello disperato: "Vi scongiuro state a casa"

Attraverso un video condiviso sui suoi profili ufficiali, una provata Ornella Vanoni ha rivolto un appello a tutti gli italiani, invitandoli a non uscire e restare assolutamente a casa. Il messaggio si aggiunge a quello di tanti altri personaggi dello spettacolo, ma il suo è stato particolarmente sentito e, in qualche modo, commovente.

La cantante, di solito scanzonata e allegra, questa volta è apparsa alquanto triste e molto preoccupata. Mentre parla, infatti, a stento riesce a trattenere le lacrime: “Ho un’età per cui è giusto che io non esca perché sono a rischio, no? Sono a rischio eccome!“, così inizia il messaggio dell’artista 85enne che rivela di non capacitarsi di come ancora tante persone, troppe, non rispettino le norme varate dal Governo per cercare di arginare al più presto il contagio da Coronavirus.

La Vanoni racconta di non uscire da ben due settimane e non solo per salvaguardare la sua salute, ma anche e soprattutto per quei “guerrieri”, così definisce i medici e il personale sanitario tutto, che in questi giorni stanno affrontando una crisi sanitaria incredibile, lavorando senza sosta.

“Io sono rimasta a Milano invece di andare via perché ho pensato ‘così sono vicina ai miei’ e invece i miei non li posso vedere e toccare”, afferma con gli occhi lucidi. L’interprete di “Domani è un altro giorno” sottolinea poi l’importanza della tecnologia che in questi momenti ci consente di poter vedere i volti dei nostri cari, delle persone che amiamo, almeno a distanza. E proprio per le persone che più abbiamo a cuore, afferma, che dobbiamo restare e resistere a casa: “Avete capito si o no?”.

Il videomessaggio, che su Instagram al momento ha quasi superato le 30mila visualizzazioni, prosegue con il sempre più disperato invito a non uscire: “Vi scongiuro state a casa, mi viene da piangere, non so più cosa dire”. Ornella Vanoni, con quell’ironia insita in lei, in conclusione ci esorta ad essere capaci di essere severi con noi stessi e di essere in grado di “guardare la tv, leggere un libro, rotolarsi per terra“.