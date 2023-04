Ornella Vanoni a Marracash: "Mi piaci. Se avessi avuto 30 anni in meno, ti avrei sbattuto al muro"

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Ornella Vanoni da sempre e per sempre idolo di vita, è arrivata all'età nella quale non gliene frega niente di niente e fa e dice quello che vuole, è per questo che è diventata un mito anche per i giovani. È interessante notare come le amicizie improbabili possano nascere nonostante le differenze di età, di background e di stile, forse li uniscono la passione per la musica e l'arte in generale.