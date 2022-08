Ornella Muti, il tragico annuncio in diretta Tv: "Riposa con gli angeli"

Ascolta questo articolo

Ornella Muti è una nota attrice italiana, una vera e propria icona del nostro cinema degli anni 70 e 80. Nel corso della sua lunga carriera ha preso parte a pellicole di grande successo, basti ricordare ‘La stanza del vescovo’ e ‘Primo amore’, entrambi di Dino Risi; oppure il film candidato all’oscar ‘I nuovi mostri’ di Monicelli- Risi- Scola.

Nelle ultime ore la nota attrice è tornata a far parlare di sè per una sua dichiarazione totalmente inattesa. La Muti ha confessato di essere stata segnata da un gravissimo lutto nella sua vita. Ha voluto ricordarne la scomparsa con parole davvero toccanti e piene di commozione: ecco cosa ha detto.

Il tragico addio

Reduce dall’apparizione al Festival di Sanremo lo scorso febbraio, dove è stata scelta come ospite illustre insieme ad altri mostri sacri del mondo dello spettacolo, la nota attrice si è lasciata andare in merito ad un brutto dramma della sua vita. Un gravissimo lutto che l’ha segnata nel profondo, sopraggiunto come un fulmine a ciel sereno.

Si tratta del marito della figlia, Andrea Longhi, scomparso tragicamente nel 2020 in seguito ad una lunga lotto contro un tumore scoperto nel 2017. Era il marito di Carolina, la figlia 38enne avuta dal suo primo matrimonio con Federico Fachinetti, noto imprenditore romano con il quale l’attrice è stata sposata dal 1988 al 1996.

Dopo questo terribile lutto, Ornella Muti è rimasta sempre vicina alla figlia ed ai suoi due nipotini Alessandro e Giulia, purtroppo orfani del padre. Proprio in queste ore Carolina ha voluto ricordare il marito con un post sui social che ha commosso davvero tutti, eccone uno stralcio: “Ti ricordo così. Troppo poco tempo insieme, ma intenso. Mi fa male il cuore. Guardo i tuoi bambini e vedo i tuoi occhi che mi rispecchiano. Ma un grande vuoto. Facile dirmi che devo trovare la forza ma la mia forza eri tu. Che mi hai insegnato che nn tutti i super eroi hanno la maschera. Anzi i più forti sono tra noi. E tu.. che dire Andrea mio..tu eri vita. E senza di te.. nn so..fino ad incontrarti ho scambiato bene per amore…”.